12強賽／大膽用兵 龍貓教頭比孔明

外界對中華隊的不看好，從「龍貓」曾豪駒被選為世界十二強棒球賽中華隊總教練時就湧現，如今冠軍加身，完成不可能任務，也替自己執教生涯寫下傳奇一頁；下一步將展望明年世界棒球經典賽資格賽。

這次十二強早在今年三月定案，選擇在中職二軍執教的曾豪駒，主要是讓他有更充裕時間觀察選手；他在八月赴美觀察旅外台將，成為大膽選用傷癒不久的林家正的關鍵。

十二強開打前，球員名單難說是最強中華隊，不少球迷不看好。但沒有「滿等帳號」的中華隊卻打出史上最佳成績，曾豪駒帶領的教練團功不可沒。

教練團相信這批年輕選手，在健康、意願、數據的基礎上遴選出最終廿八人，「信任」也不是嘴上說說，十五名野手全部敲出安打、十三位投手都登板兩次以上，教練團充分運用所有戰力，曾豪駒也驗證自己在一級國際賽事調兵遣將能力。

十二強賽，曾豪駒兩度因先發投手問題與日韓媒體過招；預賽對戰南韓隊前夕，被南韓媒體詢問先發投手，一句「你先跟我講再交換」玩笑話，被韓媒砲轟出爾反爾，曾豪駒堅持由大會公布的論調站穩立場，不隨韓媒起舞；複賽對日本隊則因撤換先發投手遭質疑「奇襲換投」，他自知違規，向日本道歉，也坦言是為了全力爭冠準備，沒有多餘辯解。

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