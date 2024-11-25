聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／大膽用兵 龍貓教頭比孔明

聯合報／ 特派記者陳宛晶蘇志畬／連線報導
中華隊昨晚奪下世界十二強棒球賽冠軍，教頭曾豪駒也寫下傳奇。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊昨晚奪下世界十二強棒球賽冠軍，教頭曾豪駒也寫下傳奇。特派記者許正宏／東京攝影

外界對中華隊的不看好，從「龍貓」曾豪駒被選為世界十二強棒球賽中華隊總教練時就湧現，如今冠軍加身，完成不可能任務，也替自己執教生涯寫下傳奇一頁；下一步將展望明年世界棒球經典賽資格賽。

這次十二強早在今年三月定案，選擇在中職二軍執教的曾豪駒，主要是讓他有更充裕時間觀察選手；他在八月赴美觀察旅外台將，成為大膽選用傷癒不久的林家正的關鍵。

十二強開打前，球員名單難說是最強中華隊，不少球迷不看好。但沒有「滿等帳號」的中華隊卻打出史上最佳成績，曾豪駒帶領的教練團功不可沒。

教練團相信這批年輕選手，在健康、意願、數據的基礎上遴選出最終廿八人，「信任」也不是嘴上說說，十五名野手全部敲出安打、十三位投手都登板兩次以上，教練團充分運用所有戰力，曾豪駒也驗證自己在一級國際賽事調兵遣將能力。

十二強賽，曾豪駒兩度因先發投手問題與日韓媒體過招；預賽對戰南韓隊前夕，被南韓媒體詢問先發投手，一句「你先跟我講再交換」玩笑話，被韓媒砲轟出爾反爾，曾豪駒堅持由大會公布的論調站穩立場，不隨韓媒起舞；複賽對日本隊則因撤換先發投手遭質疑「奇襲換投」，他自知違規，向日本道歉，也坦言是為了全力爭冠準備，沒有多餘辯解。

世界棒球12強 曾豪駒 林家正

延伸閱讀

12強賽／從不被看好到12強奪冠 看見中華隊新世代交替

12強賽／掛心願牌希望冠軍實現！曾豪駒決賽前發脆文 這句話令人超感動

12強賽／日媒狂問賽前換投 曾豪駒說實話：為冠軍賽準備

12強Live／9局上林安可超大號全壘打震撼日本東京巨蛋 終場中華6:9落敗

相關新聞

12強賽／4：0完封日本 中華隊3大賽首稱霸

中華棒球隊登頂世界十二強之巔，就在昨天的東京巨蛋。

12強賽／菜鳥封神榜…一級國際賽 14位新鮮人

中華隊陣容裡有十四位是一級國際賽事菜鳥，卻從賽前沒人看好，到攜手闖出這趟奇蹟之旅。投手江國豪說，或許因為不被看好而沒有壓...

12強賽／大膽用兵 龍貓教頭比孔明

外界對中華隊的不看好，從「龍貓」曾豪駒被選為世界十二強棒球賽中華隊總教練時就湧現，如今冠軍加身，完成不可能任務，也替自己...

12強賽／全台沸騰 「打贏日本太爽」

「安打安打全壘打…」民眾昨晚在全國各地電視機前關注中華對日本的棒球十二強冠軍戰，縣市政府直播會場更擠滿應援國人，每當中華...

12強賽／林岳平不敢刮鬍 活捉幸運女神

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，投手群表現堪稱亮點；亮牌之初被虧「五號先發海」，最後成為中華隊爭冠路上最堅強的後盾，投手教...

12強賽／全明星隊、個人獎出爐！陳傑憲一人包辦四大獎

中華隊靠著團隊拿下今年世界12強棒球賽冠軍，也因為如此，賽後公布的個人獎項名單只有出現隊長陳傑憲的名字，一人奪得MVP、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。