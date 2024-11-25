12強賽／菜鳥封神榜…一級國際賽 14位新鮮人
中華隊陣容裡有十四位是一級國際賽事菜鳥，卻從賽前沒人看好，到攜手闖出這趟奇蹟之旅。投手江國豪說，或許因為不被看好而沒有壓力，讓自己可以更大膽去做想做的事，「我們算很年輕的球隊，這是我們的優勢。」
中華隊昨在東京巨蛋擊敗日本隊登頂，翻轉預賽、複賽交手時局勢，展現更勝一截的投打實力，尤其在第五局林家正陽春砲、陳傑憲三分砲出現後，東京巨蛋全壘打燈光秀為中華隊明滅，場內台灣球迷飄蕩「對不起」、「我道歉」聲浪，向當初不看好中華隊道歉。
廿八人名單亮牌之初，外界對選手名單就有諸多懷疑，林家正、張政禹、江國豪、莊昕諺等國家隊菜鳥都曾引起「為什麼要選他」的質疑聲浪，但他們卻在本屆賽會扮演關鍵人物。
林家正作為中華隊主戰捕手，引導投手功力備受好評，不穩時刻總是直視投手眼睛，告訴對方你很好、不要怕，成為投手正面對決時的最佳後盾。他以溫柔又沉穩的言語、動作安定投手心情，昨天第五局陽春砲更打開全隊氣勢。
張政禹定位不明，被嘲諷「選他是去代購的嗎」？但卻在本屆賽會留下代表作，越大場面越是他表現時刻，即使失誤也不害怕下一顆朝自己打來的球，在大舞台上盡情展現自我。
江國豪作為長中繼，為中華隊穩住戰局，莊昕諺則在緊張中依然展現沉穩拆彈能力，貢獻值獲得高度讚賞，還有多位菜鳥國手，透過這次比賽證明有站上一級賽事的能耐。
根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，這次每名球員可獲七百萬元獎金；中華棒球協會理事長辜仲諒加上預賽四千萬元獎金、奪冠再加碼三千萬，共發七千萬元。
展望明年世界棒球經典賽資格賽、二○二六年經典賽、二○二八年洛杉磯奧運，這群選手屆時可能都是核心。解鎖十二強賽冠軍後，經典賽及奧運都不會是遙不可及的夢。
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