聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／菜鳥封神榜…一級國際賽 14位新鮮人

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊昨晚奪下世界十二強棒球賽冠軍，球員們激動衝進場中揚起國旗慶祝。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊昨晚奪下世界十二強棒球賽冠軍，球員們激動衝進場中揚起國旗慶祝。特派記者許正宏／東京攝影

中華隊陣容裡有十四位是一級國際賽事菜鳥，卻從賽前沒人看好，到攜手闖出這趟奇蹟之旅。投手江國豪說，或許因為不被看好而沒有壓力，讓自己可以更大膽去做想做的事，「我們算很年輕的球隊，這是我們的優勢。」

中華隊昨在東京巨蛋擊敗日本隊登頂，翻轉預賽、複賽交手時局勢，展現更勝一截的投打實力，尤其在第五局林家正陽春砲、陳傑憲三分砲出現後，東京巨蛋全壘打燈光秀為中華隊明滅，場內台灣球迷飄蕩「對不起」、「我道歉」聲浪，向當初不看好中華隊道歉。

廿八人名單亮牌之初，外界對選手名單就有諸多懷疑，林家正、張政禹、江國豪、莊昕諺等國家隊菜鳥都曾引起「為什麼要選他」的質疑聲浪，但他們卻在本屆賽會扮演關鍵人物。

中華隊捕手林家正在五局上擊出陽春砲，為球隊攻下第一分，開啟勝利之門。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊捕手林家正在五局上擊出陽春砲，為球隊攻下第一分，開啟勝利之門。特派記者許正宏／東京攝影

林家正作為中華隊主戰捕手，引導投手功力備受好評，不穩時刻總是直視投手眼睛，告訴對方你很好、不要怕，成為投手正面對決時的最佳後盾。他以溫柔又沉穩的言語、動作安定投手心情，昨天第五局陽春砲更打開全隊氣勢。

張政禹定位不明，被嘲諷「選他是去代購的嗎」？但卻在本屆賽會留下代表作，越大場面越是他表現時刻，即使失誤也不害怕下一顆朝自己打來的球，在大舞台上盡情展現自我。

江國豪作為長中繼，為中華隊穩住戰局，莊昕諺則在緊張中依然展現沉穩拆彈能力，貢獻值獲得高度讚賞，還有多位菜鳥國手，透過這次比賽證明有站上一級賽事的能耐。

根據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，這次每名球員可獲七百萬元獎金；中華棒球協會理事長辜仲諒加上預賽四千萬元獎金、奪冠再加碼三千萬，共發七千萬元。

展望明年世界棒球經典賽資格賽、二○二六年經典賽、二○二八年洛杉磯奧運，這群選手屆時可能都是核心。解鎖十二強賽冠軍後，經典賽及奧運都不會是遙不可及的夢。

世界棒球12強 張政禹 林家正 江國豪 陳傑憲

延伸閱讀

12強賽／今天只有5…郭俊麟中繼初體驗開飆速模式 曾總提點可惜之處

12強賽／江國豪對日本壓制兩場 知道陳柏清臨危授命自己也提早熱機

12強賽／讓東蛋飄揚「宇宙邦」喊聲 張奕：連選手都在喊

12強賽／超強！中華隊8：2輾壓美國 晉級機會從鬼門關走回來

相關新聞

12強賽／4：0完封日本 中華隊3大賽首稱霸

中華棒球隊登頂世界十二強之巔，就在昨天的東京巨蛋。

12強賽／菜鳥封神榜…一級國際賽 14位新鮮人

中華隊陣容裡有十四位是一級國際賽事菜鳥，卻從賽前沒人看好，到攜手闖出這趟奇蹟之旅。投手江國豪說，或許因為不被看好而沒有壓...

12強賽／大膽用兵 龍貓教頭比孔明

外界對中華隊的不看好，從「龍貓」曾豪駒被選為世界十二強棒球賽中華隊總教練時就湧現，如今冠軍加身，完成不可能任務，也替自己...

12強賽／全台沸騰 「打贏日本太爽」

「安打安打全壘打…」民眾昨晚在全國各地電視機前關注中華對日本的棒球十二強冠軍戰，縣市政府直播會場更擠滿應援國人，每當中華...

12強賽／林岳平不敢刮鬍 活捉幸運女神

中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，投手群表現堪稱亮點；亮牌之初被虧「五號先發海」，最後成為中華隊爭冠路上最堅強的後盾，投手教...

12強賽／全明星隊、個人獎出爐！陳傑憲一人包辦四大獎

中華隊靠著團隊拿下今年世界12強棒球賽冠軍，也因為如此，賽後公布的個人獎項名單只有出現隊長陳傑憲的名字，一人奪得MVP、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。