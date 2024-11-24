12強賽／中華隊從不被看好到大勝日本隊 王惠美：很令人感動
2024世界12強棒球賽今晚冠亞軍賽，中華隊以4比0大勝日本隊，再創歷史記錄，彰化縣政府今晚在縣立美術館前廣場同步直播賽事，彰化縣長王惠美和大家一起為勝利的中華隊歡呼，她也說，中華隊從「不被看好」到奪下世界冠軍，過程令人感動。
「帥啦，中華隊完美完封日本!粉碎日本的冠軍夢」今晚在彰化縣立美術館前廣場全場瘋狂尖叫歡呼，縣長王惠美也數度跳起來為中華隊加油叫好，全場沸騰不已，見證中華隊又寫下歷史一頁。
今晚王惠美與副縣長林田富、縣議員吳韋達、彰化市長林世賢、彰化縣運動休閒協會理事長白素英等人與上千民眾一起為中華隊加油。
王惠美說，這是令人感動的一刻，從「不被看好」到奪下世界冠軍，讓台灣被全世界看到，中華隊的努力有多厲害，這也告訴我們，有時候小孩如果想要運動，不要阻擋他們，運動的孩子非常了不起，遇到挫折時，他們會學著如何抗壓，並思考如何贏得最後的勝利。所以會運動的小孩都是最棒的。
縣府今晚在縣立美術館前廣場一字排開彰化爌肉飯知名店家蚵仔仁、阿章、永成、阿欽等提供的限量爌肉飯，晚間6點10分開始領券，7點發放，還有味噌湯、茶葉蛋、銅鑼燒、限量爆米花等，大家一邊開心吃爌肉飯，一邊為中華隊加油，果然盼到中華隊封冠。
中華隊昨天雖以6比9敗給日本，今天再接再厲，再次和日本對壘拚冠軍，由於先前中華隊出戰美國隊時，彰化縣政府在直播現場就出動彰化爌肉飯及爆米花「發功應援」，中華隊以8比2大勝美國隊，所以今晚縣府再端出幸運美食爌肉飯助陣，球迷直稱「今晚要爌肉飯配日本美食味噌湯，要把日本吃掉」，竟然一語成真，看到中華隊大勝，全場瘋狂歡呼。
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