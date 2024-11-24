12強賽／在滬台人嗨喊：中華隊每位都很值得被喜歡

世界棒球12強賽冠軍賽於的24日晚登場，中華隊以4：0完封日本，拿下冠軍寶座，寫下台灣棒球史上歷史新頁。國人不僅在日本現場或在台灣看直播替中華隊加油，還有不少住在上海的台灣民眾也齊聚為中華健兒集氣歡呼。有上海的台灣民眾稱，此次中華隊每位球員都很值得被喜歡，且此次中華隊是12隊裡平均年齡最小的，但很有大將之風「未來可期」，充分展現台灣人的韌性與精神。

中華隊此次在12強賽表現精彩，一路挺進冠軍賽，這一仗打得漂亮也振奮國人，紛紛追起比賽。在大陸發展、生活的台商、台幹、台青等超過百萬人，也因此有在上海的台菜餐廳在冠軍賽這天舉辦直播活動，讓所有於餐廳內用餐不論是台灣還是大陸的民眾，都可以一同「零時差」跨洋觀賞這場台日棒球大對決。台菜餐廳老闆沈宗隆說，過去不論是選舉還是比賽，都會在餐廳內開直播，讓台商、台青、台屬一起齊聚觀賞，今天當然也不例外。

24日冠軍賽，中華隊完美封鎖日本隊打線，不負國人期待，以4：0完封日本隊，拿下本屆冠軍。在中華隊奪冠瞬間，有住在上海的台灣民眾開心的把中華隊隊旗高舉，高喊「台灣尚勇」。

一名在上海工作的台青Sean表示，以今年戰略來說，一開始沒有被大家看好，但中華隊真的展現出很強韌且不放棄的精神，給所有台灣人帶來一個非常有意義的棒球盛宴，中華隊不但打敗南韓、美國，今天又打敗日本，這真的是史無前例的紀錄。「我覺得（中華隊這次表現）就是超越100分，不管是球技還是心態上面，都展現過人堅韌的精神」，比賽中印象深刻的場面數不清。

另一位在上海發展的台青Sam則說，這次比賽是從中華隊對上南韓時開始看的，「因為（打）南韓那時候主場在台灣，所以那時候就有看一下」，後來覺得中華隊打贏美國隊，就一路看到現在。

談到這次世界棒球12強賽是否有最喜歡的球員？Sam立刻回答記者，「我覺得應該是說，中華隊每一個球員都很值得被喜歡，非常感謝中華隊（每一位球員）」，而且這次很多年輕球員，但他們登上這種大舞台也毫不畏懼，很有大將之風。

Sam續稱，這次中華隊是12隊裡平均年齡最小的，僅24.5歲，「我覺得未來可期」，很期待這些球員未來的發展。經過這次世界棒球12強賽，顯現出「台灣囝仔還是非常的有韌性」，充分展現出台灣人的精神。

另，有民眾透露，「兩天前才去日本看球」，頻頻稱讚中華隊此次表現精彩，「所以今天還是特別來這裡看球，支持中華隊」，很開心台灣終於打贏日本。

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