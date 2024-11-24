12強賽／現場見證中華隊奪冠 球迷哽咽：感謝選手們帶來的感動

中央社／ 東京24日專電
世界12強棒球賽冠軍戰24日在東京巨蛋由台灣隊與日本隊交手，9局下，台灣隊林凱威（後）登板順利關門，與捕手戴培峰（前背對者）開心相擁，吶喊慶祝勝利。中央社
世界12強棒球賽冠軍戰24日在東京巨蛋由台灣隊與日本隊交手，9局下，台灣隊林凱威（後）登板順利關門，與捕手戴培峰（前背對者）開心相擁，吶喊慶祝勝利。中央社

世界12強棒球賽中華隊今天以4比0完封日本，奪下世界第1。確定奪勝的那一瞬間，東京巨蛋瞬間爆發歡呼，在場見證歷史的台灣球迷紛紛揮舞國旗、毛巾，相互擊掌慶祝。有球迷激動哽咽表示，「感謝中華隊選手帶給我們的感動。」

部分日本球迷在9局下就開始相繼離場，但中華隊確定獲勝後，也有許多日本球迷在出場時和台灣球迷致意，口裡說著Good Game。有日本球迷第一時間用手機製作恭賀字幕，上頭寫著「恭喜台灣」，很有風度地向台灣球迷致賀。

東京巨蛋場外的慶賀氣氛也十分熱烈，意猶未盡的台灣球迷在廣場上聚集，合唱加油歌，高呼TeamTaiwan。只要一有人開頭喊，立刻就會有台灣球迷群起呼應，呼聲此起彼落。許多日本球迷也加入呼喊，充分展現「台日友好」的氣氛。

有日本球迷表示，日本隊雖然這次表現不佳，但還是要恭喜中華隊奪下勝利，「我們下次12強比賽再見。」

有球迷表示，本來覺得今天會是一場苦戰，但沒想到可以完封日本，讓日本完全沒有得分的機會，「可能是十幾、二十年來從未有的經驗，台灣真的在成長。」

親眼見證中華隊奪勝的台灣資深球迷忍不住哽咽表示，「曾經我以生在陳金鋒、彭政閔、王建民的年代為榮。現在我們有了陳傑憲、林安可、吉力吉撈．鞏冠、曾頌恩等新生代的選手，表現出更佳的韌性。謝謝各位中華隊選手帶給我們的感動！我愛你們！」

世界棒球12強

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