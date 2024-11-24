12強賽／中華隊奪冠！北市府2千民眾HIGH翻 蔣萬安：把屋頂喊到掀起來

世界12強棒球賽中華隊今天以4比0擊敗強敵日本隊，奪下冠軍，更是歷史首次在經典賽、奧運、12強賽等一級賽事奪冠，市長蔣萬安今天也在北市府與民眾觀看比賽，更親自帶動全場氣氛要大家喊到「把市府屋頂喊到掀起來」，更直言沒有什麼比這一刻更幸福。

北市府今天舉辦直播，一樓中庭吸引超過2000名民眾到場觀戰，市長蔣萬安在傍晚17時45分到場，更準備日本隊道歉表及罐裝可樂，誓言「冠軍一定是我們的」也帶動全場氣氛HIGH到最高點，最後結果也不負眾望，以4比0擊敗日本隊，奪下史上第一座冠軍。

市長蔣萬安在奪冠後更是直接站上舞台，帶動全場氣氛，更要求大家把市府喊到「掀起來」，他表示，從台北大巨蛋到東京大巨蛋中華隊一路炸裂，讓世界看到中華隊實力，不但拿下世界冠軍更終結終結日本對中華隊連勝，他也感謝今天到場民眾一起見證中華隊歷史感動一刻，直言「沒有什麼比這一刻更幸福。」

體育局也宣布，慶祝中華隊斬獲佳績，自明天起為期一周，北市12區運動中心游泳池、體適能區域入場免費，待英雄凱旋後，將熱烈迎接北市主場職棒球隊味全龍隊國手們，感謝所有辛苦選手傑出表現、更感謝全體市民連日用力挺台灣，讓世界見識台灣全體一心的威力。

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