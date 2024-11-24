12強賽／賴總統視訊台灣隊選手 暖喊「不只半導體 棒球也很強」

世界12強棒球賽台灣隊今天以4比0完封日本，奪下世界第1。對此，賴清德總統也立刻與中華隊通話視訊，賴總統表示，將會為中華隊舉辦車隊遊行，享受奧運英雄一樣的光彩，另外，根據國光獎章，每位英雄都可以得到國家頒發的七百萬獎金。總教練曾豪駒說，「今天的成績是屬於全台灣人，也是非常的驕傲，也要感謝球員們一路以來相信自己，我們辦到了這個榮耀，謝謝」。

世界12強棒球賽，台灣隊以4比0擊敗日本，獲得隊史第一座12強冠軍，也是台灣在成棒世界一級賽事首冠。賴總統也在第一時間與中華隊視訊通話。

賴總統表示，曾總教練、陳傑憲以及所有台灣英雄，你們好，恭喜你們，將士用命、表現精彩，為國家贏得史上第一座世界冠軍，也要感謝你們為國爭光，將台灣推向世界的舞台，也讓國際社會知道台灣不是只有半導體，我們還有棒球，棒球是很強的。今天的比賽，他身為一個球迷看了非常高興、非常精彩，不僅僅兩支全壘打得到四分，而且完封日本，台灣完全是靠實力贏得日本，所以可以說是實至名歸，非常非常謝謝你們。

賴總統說，看到你們最後得到冠軍包括陳傑憲、包括郭俊麟，很多球員都流下英雄淚，他自己看了也非常感動，表示你們為國爭光可以說是不遺餘力，因為你們傑出表現，所以已經決定我們會派戰鬥機伴飛，迎接你們回國，也會在總統府用三軍儀隊、架起劍門，歡迎你們凱旋歸國。同時，也會舉辦車隊遊行，讓你們前進英雄谷，可以享受奧運英雄那樣的光彩，當然根據國光獎章，每位英雄都可以得到國家頒發的七百萬獎金，恭喜你們

賴總統強調，希望企業界也能夠因為你們傑出的表現，能夠慷慨解囊多包一些紅包給每一位為國奮戰的英雄。賴總統再次感謝中華隊隊員。

曾豪駒表示，「今天的成績是屬於全台灣人，也是非常的驕傲，也要感謝球員們一路以來相信自己，我們辦到了這個榮耀，謝謝。」

賴總統也感謝曾豪駒，運籌帷幄，並提到今日表現傑出並獲得MVP的陳傑憲為偶像與英雄。

陳傑憲則打趣的說「不好意思啊，那個統一沒得冠軍，但我們得了世界冠軍」

賴總統聽完先是大笑並表示「將功折罪，將功折罪」，並提到，在上次世界賽的時候，剛好在同一場、台南的球場碰到你，當時就與陳說「那時候跟你說，其實我很欣賞你，因為你打法、你的打擊最全面，打擊最好，你還記得嗎？」陳傑憲表示「記得」。

賴總統說，陳傑憲在真的這次的比賽，真的是非常精彩、非常令人欽佩，謝謝你，謝謝陳傑憲為國家有著如此精彩的表現，並感謝中華隊辛苦了。

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