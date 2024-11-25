12強賽／4：0完封日本 中華隊3大賽首稱霸
中華棒球隊登頂世界十二強之巔，就在昨天的東京巨蛋。
林昱珉先發四局 無失分
中華隊昨晚在世界十二強棒球賽冠軍賽以四比○完封以全日職班底組成的日本隊，不僅首度稱霸這項賽事，也是隊史第一次奪三大賽冠軍。總教練曾豪駒感性表示，「今天的喜悅是屬於全台灣球迷跟所有棒球人。我相信，我們是有能力去競爭，這是接近強隊一小步。這次辦到了，還要繼續努力，往後我們還是有機會去挑戰所有的強隊。」
中華隊先發投手林昱珉昨天先發投四局、無失分，唯一被敲的安打是三局上被源田壯亮打出投手方向強襲球，林昱珉手套碰了一下未能及時處理，被跑出一支內野安打，再被坂倉將吾選到保送。儘管面臨得點圈有人危機，靠中華隊長、中外野手陳傑憲的精彩美技，並未讓日本隊攻回本壘。
中華單局兩轟 奠定勝基
中華隊打線在第五局開火，林家正先敲出陽春砲，緊接著陳晨威安打與林立保送延續攻勢，陳傑憲一棒敲出三分砲。中華隊單局兩轟奠定勝基，氣勢就此全面倒向中華隊。
林家正昨天打出本屆賽會首轟，陳傑憲則是第二度開轟，前一發為預賽首戰面對南韓隊的兩分砲，單屆對日、韓都敲出全壘打。中華隊本屆共有九名選手敲出全壘打、合計十轟，展現全員都是砲手的攻擊能力。
中華隊過去在三大賽的最佳成績為一九九二年巴塞隆納奧運銀牌，也是唯一爭冠紀錄，坐擁華麗的世界排名卻無法在三大賽展現爭冠實力，一直被質疑名不副實，靠三級棒球撐起積分。這趟十二強賽的終局，不需再用雖敗猶榮自我安慰。
陳傑憲奪MVP 哭笑謝老婆
選手賽後紅了眼眶，陳傑憲奪ＭＶＰ心情複雜，笑著哭、哭著笑，他說：「一路不被看好，被別人笑話，但我們一路走到這裡，透過團隊的力量拿下冠軍。」他想跟球迷說：「請愛我們、請支持我們，我們一起努力著，很感謝這個團隊，讓世界看見台灣。」他坦言今年打來壓力真的很大，「我想謝謝我老婆，九月時我跟老婆說，我會拿年度ＭＶＰ送給你，但我沒辦法達成，現在這座冠軍獻給你。」講到天上的父母親時更是止不住淚水，「你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」
儘管成軍以來都是不看好的聲浪，隨著中華隊一場場勝仗，球迷紛紛表示要向中華隊道歉，確定將帶著冠軍返台。曾豪駒說：「不用跟我們道歉，只要全力去支持台灣的職棒、台灣的棒球，讓整個環境愈來愈好就夠了。」
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言