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12強賽／4：0完封日本 中華隊3大賽首稱霸

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京報導
中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、捧著冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊在世界十二強棒球賽奪冠，隊員掛上金牌、捧著冠軍獎盃。特派記者許正宏／東京攝影

中華棒球隊登頂世界十二強之巔，就在昨天的東京巨蛋。

林昱珉先發四局 無失分

中華隊昨晚在世界十二強棒球賽冠軍賽以四比○完封以全日職班底組成的日本隊，不僅首度稱霸這項賽事，也是隊史第一次奪三大賽冠軍。總教練曾豪駒感性表示，「今天的喜悅是屬於全台灣球迷跟所有棒球人。我相信，我們是有能力去競爭，這是接近強隊一小步。這次辦到了，還要繼續努力，往後我們還是有機會去挑戰所有的強隊。」

中華隊投手林昱珉昨天對日本先發好投，幫助中華隊首奪十二強冠軍，他對日本與南韓出賽都有亮眼演出。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊投手林昱珉昨天對日本先發好投，幫助中華隊首奪十二強冠軍，他對日本與南韓出賽都有亮眼演出。特派記者許正宏／東京攝影

中華隊先發投手林昱珉昨天先發投四局、無失分，唯一被敲的安打是三局上被源田壯亮打出投手方向強襲球，林昱珉手套碰了一下未能及時處理，被跑出一支內野安打，再被坂倉將吾選到保送。儘管面臨得點圈有人危機，靠中華隊長、中外野手陳傑憲的精彩美技，並未讓日本隊攻回本壘。

中華單局兩轟 奠定勝基

中華隊打線在第五局開火，林家正先敲出陽春砲，緊接著陳晨威安打與林立保送延續攻勢，陳傑憲一棒敲出三分砲。中華隊單局兩轟奠定勝基，氣勢就此全面倒向中華隊。

林家正昨天打出本屆賽會首轟，陳傑憲則是第二度開轟，前一發為預賽首戰面對南韓隊的兩分砲，單屆對日、韓都敲出全壘打。中華隊本屆共有九名選手敲出全壘打、合計十轟，展現全員都是砲手的攻擊能力。

中華隊過去在三大賽的最佳成績為一九九二年巴塞隆納奧運銀牌，也是唯一爭冠紀錄，坐擁華麗的世界排名卻無法在三大賽展現爭冠實力，一直被質疑名不副實，靠三級棒球撐起積分。這趟十二強賽的終局，不需再用雖敗猶榮自我安慰。

中華隊長陳傑憲五局敲出三分砲，他繞壘時振臂高呼。特派記者許正宏／東京攝影
中華隊長陳傑憲五局敲出三分砲，他繞壘時振臂高呼。特派記者許正宏／東京攝影

陳傑憲奪MVP 哭笑謝老婆

選手賽後紅了眼眶，陳傑憲奪ＭＶＰ心情複雜，笑著哭、哭著笑，他說：「一路不被看好，被別人笑話，但我們一路走到這裡，透過團隊的力量拿下冠軍。」他想跟球迷說：「請愛我們、請支持我們，我們一起努力著，很感謝這個團隊，讓世界看見台灣。」他坦言今年打來壓力真的很大，「我想謝謝我老婆，九月時我跟老婆說，我會拿年度ＭＶＰ送給你，但我沒辦法達成，現在這座冠軍獻給你。」講到天上的父母親時更是止不住淚水，「你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」

儘管成軍以來都是不看好的聲浪，隨著中華隊一場場勝仗，球迷紛紛表示要向中華隊道歉，確定將帶著冠軍返台。曾豪駒說：「不用跟我們道歉，只要全力去支持台灣的職棒、台灣的棒球，讓整個環境愈來愈好就夠了。」

12強棒球賽 中華隊創紀錄 製表／蘇志畬
12強棒球賽 中華隊創紀錄 製表／蘇志畬

世界棒球12強 曾豪駒 林家正 林昱珉 林立 陳傑憲 陳晨威

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