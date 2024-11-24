12強賽／「奪冠沒有運氣成分」 蔡其昌：勝日本在全世界都是值得關注

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
世界12強棒球賽台灣隊24日在東京巨蛋擊敗地主日本隊，中職會長蔡其昌（左2）賽後在場邊恭賀台灣隊總教練曾豪駒（前右）率隊奪下歷史性的冠軍。中央社
世界12強棒球賽台灣隊24日在東京巨蛋擊敗地主日本隊，中職會長蔡其昌（左2）賽後在場邊恭賀台灣隊總教練曾豪駒（前右）率隊奪下歷史性的冠軍。中央社

中華隊登頂世界12強棒球賽冠軍，一向話很多的中華隊領隊、中職聯盟會長蔡其昌，賽後罕見感動到講不出話，屢次卡詞，他說除了感動、感謝，自己沒有太多能說的，「我只是搭台子的人，讓選手可以在上面發光發熱。」

中華隊本屆組軍過程並不順利，多位主力選手辭退，曾豪駒選進的28人名單主打團隊戰力、彼此相信，「人生有無限可能，唯有去做，才知道是否可能實現。」以「難上加難」的力量，拉著彼此的手，最終寫下奇蹟勝場，打敗世界第一、棒壇霸主日本隊。

蔡其昌知道曾豪駒的壓力，但他說曾總是專業、冷靜的人，自己能做的就是陪伴，以及幫忙解決行政上的事，「相信龍貓、相信教練、相信選手，相信自己可以做得到，我們就真的創造了歷史，打敗冠軍、打敗日本，這是在全世界棒球都值得關注的事。」

蔡其昌說：「一路打到冠軍，我們沒有運氣成分，一定是每個選手想贏、敢拚、肯拚，也要有技術作根基，才可以一路走到今天，中斷日本不敗紀錄，除了感動、感謝，說不出什麼話，這個時間應該把掌聲、焦點留給選手，我只是一個搭台子的人，讓選手可以在上面發光發熱。」

中華隊明天搭乘華航CI105班機回到台灣，將有F-16戰機伴飛迎接英雄返家，至於英雄遊行，蔡其昌表示，「我想府方應該很希望回去後要趕快鼓勵、表揚這群選手，相信回去後會立刻舉辦。」

世界棒球12強

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