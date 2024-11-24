12強賽／全明星隊、個人獎出爐！陳傑憲一人包辦四大獎

中華隊靠著團隊拿下今年世界12強棒球賽冠軍，也因為如此，賽後公布的個人獎項名單只有出現隊長陳傑憲的名字，一人奪得MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員。

世界棒壘球總會（WBSC）公布本屆12強的全明星隊，中華隊僅有陳傑憲入選最佳外野手，另外他也獲選最佳防守球員、最有價值球員。

冠軍賽表現不計入大會數據比較，陳傑憲靠著預賽加上複賽打出6成32的打擊率，位居大會第一，也拿下打擊王，成為中華隊本屆唯一獲獎球員。

中華隊在上屆12強以第5名作收，當時由張奕13.2局無失分奪最佳先發投手，王威晨拿下最佳三壘手。

全明星隊名單： 先發投手：希爾（Rich Hill），美國 後援投手：摩斯蓋達（Oddanier Mosqueda），委內瑞拉 捕手：坂倉將吾，日本 一壘手：小培瑞茲（Carlos J. Pérez），委內瑞拉 二壘手：小園海斗，日本 三壘手：蕭爾（Matt Shaw），美國 游擊手：葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius），荷蘭 外野手：陳傑憲，中華隊；辛普森（Chandler Simpson），美國；森下翔太，日本 指定打擊：瓦德（Ryan Ward） 個人獎： 打擊王：陳傑憲，打擊率6成32 防禦率王：希爾（Rich Hill），0.00 勝率王：井上溫大，3勝0敗 打點王：蕭爾（Matt Shaw），14分打點 全壘打王：瓦德（Ryan Ward），5轟 盜壘王：辛普森（Chandler Simpson），9盜 得分王：森下翔太，13分得分 最佳防守球員：陳傑憲 最有價值球員：陳傑憲

中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影

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