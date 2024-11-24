聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／林家正蹲捕有功加關鍵一擊 冠軍戰開轟帶動氣勢

中央社／ 台北24日電
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋再度上演台日對決劇碼，台灣隊先發投手林昱珉（左）3局投完力保不失分，捕手林家正（右）上前與林昱珉交談溝通。中央社
世界12強棒球賽冠軍戰24日晚間在東京巨蛋再度上演台日對決劇碼，台灣隊先發投手林昱珉（左）3局投完力保不失分，捕手林家正（右）上前與林昱珉交談溝通。中央社

世界12強棒球賽冠軍賽中日大戰，主戰捕手林家正5局上「關鍵一擊」來的正是時候，敲出突破僵局陽春砲帶起氣勢率隊奪冠，林家正表示：「這是大家一起拿下的冠軍。」

林家正是此次12強中華隊主戰捕手，蹲捕能力備受肯定，無論配球、引導，場上安撫投手情緒都有一套，但林家正預賽打擊發揮不如預期，5場比賽打完僅對韓國敲出1支安打。

總教練曾豪駒十分信任林家正，認為他的價值在蹲捕上面完全展現，做了很多功課、有把投手優勢引導出來，也看得出林家正很想替球隊貢獻，期待他的打擊在關鍵時刻會有表現。

林家正沒讓曾豪駒失望，今天冠軍戰先發蹲捕與投手林昱珉搭配，中華隊前4局打線受制，林家正5局上敲出陽春砲突破僵局，帶起球隊士氣，隊長陳傑憲補上3分砲，中華以4比0順利抱回世界冠軍。

林家正在6局上打席2好球1壞球時，揮棒手被球打到傷退，林家正賽後受訪表示，手的傷勢回到台灣會再做下一步檢查，代表國家參賽的想法，就是只要有機會上場就想要為球隊貢獻。

對於此次在蹲捕、配球、觀察對手方面表現受到好評，林家正則表示：「這就是我的工作，我必須要了解投手和對手。」也提到此次團隊無論投手、守備、打擊都很棒，「這是我們大家一起奪下的冠軍。」

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／從不被看好到12強奪冠 看見中華隊新世代交替

12強賽／沒有「滿等帳號」卻帶出隊史首冠 曾豪駒寫傳奇一頁

12強賽／「破關說」已到最後魔王關 曾豪駒：無後顧之憂去展現

12強賽／掛心願牌希望冠軍實現！曾豪駒決賽前發脆文 這句話令人超感動

相關新聞

12強賽／4：0完封日本 中華隊3大賽首稱霸

中華棒球隊登頂世界十二強之巔，就在昨天的東京巨蛋。

12強賽／菜鳥封神榜…一級國際賽 14位新鮮人

中華隊陣容裡有十四位是一級國際賽事菜鳥，卻從賽前沒人看好，到攜手闖出這趟奇蹟之旅。投手江國豪說，或許因為不被看好而沒有壓...

12強賽／林凱威成功關門 直呼慶幸球打給朱哥

世界12強棒球賽冠軍戰中華隊林凱威9局下登板關門，直呼「慶幸球打到朱哥（朱育賢）那邊」，再見雙殺振奮替球隊守住勝利，賽後...

12強賽／中華隊拿首冠 台中球迷深夜連放40分鐘煙火

中華隊2024世界12強棒球賽摘冠，全台狂賀，台中市北屯地區有人連放40分鐘煙火，深夜炮聲隆隆。

12強賽／中華隊從不被看好到大勝日本隊 王惠美：很令人感動

2024世界12強棒球賽今晚冠亞軍賽，中華隊以4比0大勝日本隊，再創歷史記錄，彰化縣政府今晚在縣立美術館前廣場同步直播賽...

12強賽／現場見證中華隊奪冠 球迷哽咽：感謝選手們帶來的感動

世界12強棒球賽台灣隊今天以4比0完封日本，奪下世界第1。確定奪勝的那一瞬間，東京巨蛋瞬間爆發歡呼，在場見證歷史的台灣球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。