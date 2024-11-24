12強賽／張奕「超數」投球限制 「不後悔，因為世界冠軍了」

中華隊登頂世界12強棒球賽，張奕化身12強之神，今天在冠軍賽中繼3局無失分，直接超過母隊富邦悍將隊的投球限制，儘管投手教練林岳平一度想要先聯絡悍將球團，張奕說：「我就拜託餅哥和總教練，我想丟。」賽後恐怕要自己報告「超數」一事，張奕說：「但我不後悔，因為世界冠軍了。」

中華隊此役由林昱珉先發，4局投球任內僅讓日本隊敲出1支內野安打；張奕第5局起登板，中繼3局共用38球，僅被敲2安打、無失分，送出3次三振，也拿下他在本屆賽會第3勝、賽史第5勝，持續堆疊張奕障礙。

張奕上屆以先發投手之姿負責兩場先發都拿下勝投，合計13.2局無失分；本屆中繼5場，繳出8局無失分，生涯已在這項賽事出賽21.2局，防禦率仍是完美的0，讓他也笑說：「應該是和12強有緣吧！」

投手教練林岳平原本計畫2局投完就要換人，但張奕堅持想繼續投，他的投球限制為單場30球、連2天登板後一定要休兵，而這一場續投第3局將超過球數限制。「那時餅哥是說OK嗎？他想要聯絡母隊，我是拜託餅哥和總教練，我想再丟一局。」張奕說：「想贏的企圖心太強了，已經離冠軍太近了，就剩九個出局數，我不想後悔，我最大可以貢獻就是再抓三個，把六個交給後面的投手群，他們也真的守下來了。」

成為封王戰的勝利投手，張奕感謝全隊，以及林昱珉守住局面，對於勝投感受其實很淡，「我只是想要贏。」

這一勝讓他賽後也落淚，「我是很多複雜心情在，在日本待了那麼久，直到回台灣前，都很想證明自己其實還有能力可以待在日本，只是可惜沒有那個機會，最後可以在總冠軍賽和日本打，對我來說是個機會，我想要把握證明我是可以的。」

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