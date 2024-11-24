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12強賽／讓世界看見台灣！陳傑憲談奪冠像做夢 再披戰袍「義不容辭」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影
中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影

「讓世界看見台灣。」中華隊隊長陳傑憲認為，這次在世界12強棒球賽拿下冠軍，能夠帶給台灣棒球更多的信心，自己未來不知道還有沒有機會再代表台灣參戰，但只要有機會「我一定義不容辭」。

中華隊今天在冠軍戰以4：0擊敗日本隊，陳傑憲5局上的3分砲拉開比數差距，也讓他獲選大會MVP，陳傑憲表示，那一轟的當下，知道戶鄉翔征是很強的投手，「但站在這麼高殿堂，我選擇相信自己，不會輸給他。」

能夠以隊長身分幫助中華隊奪下世界冠軍，陳傑憲也說，要感謝隊友們，從集訓第一天開始就很團結，「每一步、每一場比賽，很充實的去面對，這次拿到冠軍，我們真的沒想到，好像在做夢。」

這是中華隊史上在奧運、經典賽、12強的首面金牌，陳傑憲也說：「經過這次冠軍，相信我們能夠跟世界好手去對抗，這座冠軍讓世界看見台灣。」也相信這一冠能夠帶給台灣球員信心，站上國際舞台面對世界好手，「這次冠軍不能滿足，從明天開始準備好自己，迎向國際舞台。」

中華隊明年還要在資格賽爭取參加2026年經典賽，陳傑憲也坦言：「我現在30歲，2年後32歲，不知道未來會不會代表台灣。」但他還是會努力充實自己，「有機會穿上這件球衣，還是會義不容辭參加。」

世界棒球12強

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