12強賽／從不被看好到12強奪冠 看見中華隊新世代交替

世界12強棒球賽由總教練曾豪駒掌兵符帶新世代中華隊「闖關」，擊敗大魔王日本、抱回世界冠軍；不被看好成為動力，中華隊首度奪下成棒世界等級冠軍寫歷史，證明中華能與世界強敵對抗。

前兩屆世界12強棒球賽中華隊分別由郭泰源、洪一中掌兵符，本屆12強賽曾豪駒接下總教練重任，曾豪駒曾坦言，穿上國家隊戰袍當然有壓力，但會看成榮耀去帶領每名球員，相信教練團和選手，希望帶領球隊打出感動。

從預賽小細節中就可看見，包括列隊時對著球員比手指愛心，曾豪駒與球員們互動沒有距離感，他也感性告白：「這是很好的團隊，我想告訴他們，我愛他們。」

12強賽從組隊開始，先是強投徐若熙因為球隊規劃無法參賽，隨著強打張育成、強投古林睿煬、旅外投手潘文輝因傷辭退，戰力雖不如預想整齊，外界不看好的聲音大，但曾豪駒始終都相信團隊。

12強賽選訓過程中，曾豪駒多次提到投手群最難抉擇，最終選出的投手群中，僅陳冠宇、郭俊麟、張奕、黃子鵬、林凱威、陳冠偉曾有一級賽事資歷，但此次中華隊投手群防禦率出色，團隊防禦率2.51；打線方面，團隊出現10轟、打擊率2成65，投打都有亮眼表現。

正式賽開打時，「台灣隊長」陳傑憲透露，曾豪駒鼓勵大家，不要當作是比賽，要當作是闖關，先不看後面、一關一關來。

曾豪駒帶著此次12強賽各國球員平均年紀最年輕24.5歲的中華隊，一關一關闖，預賽4勝1敗、分組第2名晉級複賽，複賽1勝2敗闖進冠軍戰，面對大魔王日本隊，以4比0奪下世界等級非分齡成棒賽隊史首冠，終止日本國際賽27連勝。

從好想贏韓國、碰到日本不大比分差輸球就算雖敗猶榮的評論聲，到在世界一級賽事舞台擊敗日本奪冠，成功看見中華代表隊世代交替，曾豪駒帶領中華隊寫下「屬於我們的歷史」。但曾豪駒表示，不會因此滿足，這次的成功是證明能與世界強隊對抗，相信未來也會繼續做到。

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