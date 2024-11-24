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12強賽／林岳平接投教有原因 坦言WBC對巴拿馬投手調度導致全盤皆輸

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊教練團。特派記者許正宏／攝影
中華隊教練團。特派記者許正宏／攝影

林岳平去年以總教練之姿領軍世界棒球經典賽止步預賽，今年以投手教練的身分投入曾豪駒的教練團麾下，帶領出成功的投手團隊，賽後也吐露去年經典賽首戰對巴拿馬的挫敗，確實在他心中留下烙印，認為必須扭轉失敗的點。

中華隊今天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，登頂冠軍，完美的投手表現支撐團隊的好表現，投手教練林岳平、王建民攜手調出完美牛棚戰力。

評價這次投手表現，林岳平說：「他們知道自己做到了，大家或許無法相信，也無法去講下次會怎樣，但這次確實表現百分之百，完美的演出。」

看這次中華隊在一級賽事的成功，林岳平感言感觸很深，「我上次帶領經典賽沒有完成任務，輸掉後，我有點省思，因為第一戰確實是在危機時投手狀況沒有掌握好。」中華隊當時首戰面對評估必須贏球的巴拿馬，從危機中出發，錯過止住失血的機會，最終5：12落敗，也成中華隊分組墊底的關鍵戰役。

林岳平回想，這次曾豪駒接下12強總教練後，就有詢問他進教練團的意願，「我的想法是，第一次我沒有完成，這次我轉換成投手教練，把上次失敗的點看能不能去改善，讓球隊看到進步的方向，這次確實在龍貓、建民和我之間有很好的搭配，才能達到最終目的。」

世界棒球12強

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