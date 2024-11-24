12強賽／奪12強冠軍 外媒：可能是台灣棒球史上最偉大夜晚

中華隊今天在世界12強棒球賽冠軍戰以4比0完封擊敗日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠；外媒指出，這可能是台灣棒球史上最偉大的夜晚。

這場比賽前4局兩隊均掛蛋，5局上中華隊突破封鎖，捕手林家正率先扛出陽春砲打破僵局，隊長陳傑憲隨後敲出石破天驚的3分彈，為中華隊奠定勝基。

中華隊4位投手林昱珉、張奕、陳冠宇和林凱威聯手表現優異，全場只讓日本敲出零星4支安打，1分未得。

美國「運動畫刊」（Sports Illustrated）報導標題為「林昱珉率領中華隊在12強冠軍賽戰勝日本」，內文寫道，林昱珉今晚主投4局僅被敲1安無失分，送出3次三振、2次保送。

報導提及，林昱珉目前效力美國職棒大聯盟MLB亞利桑那響尾蛇的3A體系，今天開轟的林家正與後援1局無失分的林凱威也都待過響尾蛇小聯盟。

「日本時報」（Japan Times）的報導，以「台灣爆冷擊敗日本武士隊 摘下12強冠軍」作為標題。

內文表示，日本武士隊早就習慣成為國際賽事聚光焦點，尤其是在主場。然而在12強決賽，這支世界第一球隊在可能是台灣棒球史上最偉大的夜晚中淪為配角。

共同社報導的標題為「陳傑憲無所不能 中華隊擊敗日本贏得12強冠軍」，報導指出，4局下半日本隊1人出局1人在壘的情況下，陳傑憲將森下翔太擊出的中左外野深遠高飛球接殺，讓日本可能打回1分的二壘安打化為烏有。

日本隊教頭井端弘和受訪表示：「台灣的投手非常出色，我們發現很難從他們手中敲出安打。他們的攻擊端也很強，他們是一支優秀的球隊。」

共同社提到，日本隊今晚尋求衛冕失利，這也是2019年12強賽以來，日本首次在大型國際賽事吞敗。

韓國「每日經濟新聞」（Maeil Business Newspaper）同樣跟進報導，標題是「台灣站上2024世界棒壘球總會12強棒球賽巔峰」。報導指出，從1992年巴塞隆納奧運準決賽以來，中華隊時隔1萬1800天首次在國際賽事擊敗日本。

賽會打擊率達6成25，獲得本次12強最有價值球員（MVP）的陳傑憲賽後流下男兒淚，他說：「我們創造歷史、創造奇蹟。」

陳傑憲指出，從一路不被看好，「但我們團隊真的很棒，努力走到最後，拿下冠軍，想要跟台灣球迷說，請愛我們，請支持我們，不要放棄我們」。

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