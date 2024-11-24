12強賽／曾總讚中華隊「創有意義歷史」 史上首次紀錄大彙整
「寫下屬於自己的故事。」中華隊總教練曾豪駒賽前勉勵球員的一句話，讓他們真的締造歷史，今天在世界12強棒球賽擊敗日本、拿下冠軍，過程中也締造了數不清的第一次。
中華隊自2003年面對全職業球員組隊的日本隊，吞下9連敗，包含今年12強在預賽1：3、複賽6：9輸給日本隊，然而卻在冠軍賽以4：0拿下最關鍵的一勝。
總教練曾豪駒賽後表示：「這一次中華隊創下很多的歷史，也都非常具有意義，過程中跟美國隊的比賽還有最後的冠軍賽，這對於台灣棒球非常有意義。」
曾豪駒也說：「我們一直想要與世界各國好手交流，這次跟世界頂尖球隊交手，認識彼此的棒球文化，達到這一步是台灣人民的榮耀，未來也是要繼續追求進步。」
世界12強棒球賽中華隊狂寫歷史
●首次打進12強冠軍戰
●首次擊敗全職業日本隊
●首次在國際三大賽（奧運、經典賽、12強）拿下冠軍
●一級國際賽首次完封古巴隊（預賽2：0擊敗古巴隊）
●一級國際賽21年來首次擊敗美國隊（複賽8：2擊敗美國隊）
●對全職業日本隊首次單場得超過3分（複賽6：9敗給日本隊，改寫最高得分）
●12強隊史第1發滿貫砲（對南韓隊2局下，陳晨威敲滿貫砲）
●12強隊史首次單局2轟（對南韓隊2局下，陳晨威、陳傑憲開轟）
●12強隊史首次全部野手都敲出安打
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