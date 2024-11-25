12強賽／中華隊奪冠 辜仲諒發7,000萬
中華隊昨（24）日晚間勇奪2024年世界12強棒球錦標賽冠軍寶座，擊退棒球世界排名第一的日本，終結日本隊於國際賽事27連勝的紀錄，寫下歷史新篇章。中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒在中華隊出發東京前，為鼓勵選手為國爭光，已允諾發放新台幣4,000萬元，中華隊成功拿下冠軍，則加碼新台幣3,000萬元獎金，總計共發出新台幣7,000萬元獎金。
辜仲諒長年支持台灣棒球運動發展、關心中華隊國際賽事表現，本次除了在賽前鼓勵選手全力以赴、為國爭光，賽後亦設宴慰勞中華隊全體選手、教練及後勤人員辛勞。賽前，辜仲諒特別到中華隊休息區，先向情蒐組致意，感謝他們的辛勞。隨後又轉往球員休息區為選手加油打氣，中華隊也圍在他身邊仔細聆聽，他勉勵說，「We have nothing to lose, only gain!」日本隊面對台灣有非贏不可的壓力，「你們就放輕鬆打、全力以赴。」最後，中華隊不負眾望，成功奪下中華隊歷史首冠。
中國信託為台灣首家投入五級棒球運動的企業，多次贊助國際重要賽事，今年再度支持「世界棒球12強賽」，力挺中華隊征戰世界舞台，讓世界透過棒球看見台灣。
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