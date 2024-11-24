12強賽／值億元的2轟 中華隊奪冠團隊獎金突破3億元
林家正、陳傑憲的兩轟加上投手群的好投，價值破億元，中華隊今天以4：0擊敗日本隊後，拿下世界12強棒球賽冠軍，團隊獎金從亞軍的2億跳增到3.1億元。
根據體育署國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，世界12強棒球賽為一等二級賽事，奪冠每名球員可獲得700萬元、亞軍500萬元，以本屆參賽28名球員來計算，拿下冠軍就代表要發出1.96億元。
再加上12強賽事主辦單位世界棒壘球總會（WBSC）也針對參賽國提供豐厚獎金，冠軍球隊可獲得150萬美元（約台幣4872萬元），亞軍則是一半的75萬美元（約台幣2436萬元）。
而棒協理事長辜仲諒在預賽就提供1勝1000萬元的加碼獎金，要提供給教練團做包含後勤在內的整體分配，中華隊預賽4勝就已有4000萬元在手，而辜仲諒也允諾，奪冠還有3000萬元加碼。
這也代表，從國光獎章獎金到WBSC獎金以及中華棒協的獎金，中華隊拿下冠軍後，團隊獎金將從亞軍的2億0436萬元，跳升到冠軍的3億1472萬元，另外還有WBSC提供的勝場獎金有待計算。
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