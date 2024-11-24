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12強賽／陳其邁在衛武營觀賽嗨喊「叫我第一名！」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今晚在衛武營國家藝術文化中心為台灣隊加油，感動說「台灣做到了，以你們為榮！」。圖／取自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁今晚在衛武營國家藝術文化中心為台灣隊加油，感動說「台灣做到了，以你們為榮！」。圖／取自陳其邁臉書

世界棒球賽12強賽今晚進入最高潮，高雄市長陳其邁及多位藍綠議員聚在衛武營國家藝術文化中心直播會場緊盯銀幕，在得知拿下冠軍那刻，現場不少觀眾跳起來尖叫狂歡，全場歡聲雷動。陳其邁開心發文說「叫我第1名！」、「史上第一次世界12強棒球冠軍！台灣No.1」。

晚間6點起，衛武營擠滿為球賽加油的熱情市民，市長陳其邁、立委賴瑞隆及許采蓁、陳慧文、湯詠瑜等藍綠議員聚集在衛武營為台灣隊加油、吶喊。

陳其邁表示，從預賽一路過關斬將，接連擊敗強敵韓國、多明尼加以及澳洲，以B組第二晉級，在超級循環賽與日本對決兩次，第一戰感謝來自台鋼雄鷹的陳柏清，臨危授命登板先發，為台灣在冠軍戰做足準備。

陳其邁說，冠軍戰在先發投手林昱珉4局好投0失分的好表現，接續牛棚延續一路以來的穩定也沒有失分，搭配林家正1分打點全壘打以及台灣隊長陳傑憲的3分全壘打，毫不畏懼的強力回擊，最終台灣以4:0贏得比賽！拿下首次的12強冠軍，「台灣做到了，以你們為榮！」。

台灣贏得世界賽冠軍，衛武營國家藝術文化中心直播會場的觀眾歡聲雷動。圖／取自陳其邁臉書
台灣贏得世界賽冠軍，衛武營國家藝術文化中心直播會場的觀眾歡聲雷動。圖／取自陳其邁臉書
台灣贏得世界賽冠軍，衛武營國家藝術文化中心直播會場的觀眾歡聲雷動。圖／取自陳其邁臉書
台灣贏得世界賽冠軍，衛武營國家藝術文化中心直播會場的觀眾歡聲雷動。圖／取自陳其邁臉書

世界棒球12強

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