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12強賽／中華隊奪世界冠軍 辜仲諒豪發7,000萬元獎金

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影
中華隊前進東京巨蛋，今天迎戰日本隊爭奪冠亞軍，本屆以年輕選手團隊寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，中華隊這次用實力華麗展示，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。特派記者許正宏／攝影

這一切不是奇蹟，是累積。中華隊今（24）日晚間勇奪2024年世界12強棒球錦標賽（簡稱「世界棒球12強賽」）冠軍寶座，擊退棒球世界排名第一的日本，終結日本隊於國際賽事27連勝的紀錄，寫下歷史新篇章。

中華棒協理事長、世界棒壘球總會執行副會長辜仲諒賽後進場準備頒獎時，與看台球迷互動熱絡，數次開心振臂歡呼，對中華隊奪得這歷史上巨大的一勝感到十分驕傲。

棒協理事長辜仲諒長年支持台灣棒球運動發展、關心中華隊國際賽事表現，本次除了在賽前鼓勵選手全力以赴、為國爭光，賽後亦設宴慰勞中華隊全體選手、教練及後勤人員辛勞。

賽前，辜仲諒特別到中華隊休息區，先是向情蒐組致意，感謝他們的辛勞，「這次比賽情蒐的功勞功不可沒！」隨後又轉往球員休息區為選手加油、打氣，中華隊也圍在他身邊仔細聆聽，他勉勵說，「We have nothing to lose, only gain!」日本隊面對台灣有非贏不可的壓力，「你們就放輕鬆打、全力以赴。」最後，中華隊也不負眾望，成功奪下中華隊歷史首冠。

在中華隊出發東京前，辜仲諒為鼓勵選手為國爭光，已允諾發放新台幣4,000萬元，今晚中華隊成功拿下冠軍，則加碼新台幣3,000萬元獎金，總計共發出新台幣7000萬元獎金，希望將錢花在刀口上，用於教練、球員和後勤團隊。

中國信託為台灣首家投入五級棒球運動的企業，長期支持少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒發展，多次贊助國際重要賽事，2023 年獨家冠名贊助「世界棒球經典賽 A 組預賽」、「第三十屆亞洲棒球錦標賽」，今年再度以行動支持贊助「世界棒球 12 強賽」力挺中華隊征戰世界舞台，讓世界透過棒球看見台灣。

世界棒球12強

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