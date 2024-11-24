12強賽／中華隊勇奪冠軍 黃敏惠：寫下最美好歷史
2024年世界棒球12強賽在全球棒球迷的矚目下進行，今日晚間中華隊在冠軍戰對決強敵日本隊，最終以4比0成功奪下冠軍；嘉義市政府於中正公園進行戶外轉播，吸引爆滿民眾，奪冠瞬間全場沸騰。嘉義市長黃敏惠表示，與全台球迷一同見證中華隊締造歷史的一刻。
黃敏惠於賽後立即在臉書分享感動，並表示，「每一次的勝利，都寫下最美好的歷史！中華隊，你們太棒了！站上世界舞台，就是我們的驕傲。」她提到，這次冠軍戰不僅代表中華隊在世界棒球界的地位，更讓全台灣人民感到無比的光榮與感動。感謝中華隊每一位球員在賽場上拚盡全力，不管是一開始在台北大巨蛋的賽事，還是後續前往東京巨蛋的比賽，場場拼盡最大能量，讓每位台灣球迷都感到驕傲與感動。
黃敏惠也分享，隊長陳傑憲曾在賽前說過「想要成為台灣的驕傲，會盡百分百力量、最大的努力。」這一刻，他們做到了！是所有人心目中的驕傲，場場都是最經典、最值得回味的片段！還記得前幾場比賽獲勝後，大家都說，「睽違32年再戰世界棒球最高殿堂；睽違21年再贏美國，而且贏得漂亮！」這次中華隊奪冠，是創造歷史也寫下「新一代」中華隊新頁，年輕新生代的突出，讓大家看見台灣棒球的實力
2024年世界棒球12強賽，嘉義市昨日與今日晚間中華隊VS日本隊賽事，2日每場吸引逾千名市民共襄盛舉，全場氣氛隨高潮迭起的賽事起伏，滿滿人潮揮舞加油棒、大喊加油，隔空為中華隊送上應援，相當熱血。今天晚上冠軍戰更是吸引爆滿民眾，甚至許世賢銅像都成了最佳觀賽位置。
教育處長郭添財表示，嘉義市是一座健康有活力的城市，接下來還有許多活動陸續起跑，除了市長盃與諸羅山盃系列活動外，還有眾所矚目的2024年第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於12月登場，延續棒球魂，歡迎大家一起共襄盛舉。
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