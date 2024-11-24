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12強賽／中華隊世界冠軍到手 蔡育輝再加碼發雞排300片

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
世界12強棒球賽今晚將進行冠軍賽，中華隊4比0完封日本奪下金牌，原明上午10點要在台南新營民治議事廳發放雞排的台南市議員蔡育輝晚間宣布，將加發300片雞排。圖／蔡育輝服務處提供
世界12強棒球賽今晚將進行冠軍賽，中華隊4比0完封日本奪下金牌，原明上午10點要在台南新營民治議事廳發放雞排的台南市議員蔡育輝晚間宣布，將加發300片雞排。圖／蔡育輝服務處提供

世界12強棒球賽今晚進行冠軍賽，中華隊4比0完封日本奪下金牌，原明上午10點要在台南新營民治議事廳發放雞排的台南市議員蔡育輝晚間宣布，將加發300片雞排，市長黃偉哲也將出席與球迷們同賀。

蔡育輝日前已宣布，中華隊這次不論勝敗，他將在新營民治議事廳發放雞排，晚間台、日大戰，中華隊上演驚奇最後4比0完封日本，幾乎讓球迷陷入瘋狂。

台南市政府晚間在新營南瀛綠都心公園戶外轉播，蔡育輝等多名議員前往與球迷們一起為中華隊加油，比賽結果奪下金牌，蔡育輝掩不住喜悅，宣布要加碼300片雞排。

蔡育輝服務處晚間進一步說明，現場採領號碼牌，發完為止，另外有穿中華隊棒球服到場者可享優先排隊（不佔原來500個名額）。

原上午10點發放450份雞排、100份雞腿、300份10粒雞蛋，晚間摘下金牌，將加碼300片雞排，慶祝中華隊優越表現。

蔡育輝說，本次賽事在外界一片看衰下，甚至實力還被評為分組倒數第二，中華隊在逆風中交出耀眼佳績，更闖入冠軍賽奪下金牌，且讓國人不分黨派凝聚團結，表現真的令人感動。

世界棒球12強 中華隊

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