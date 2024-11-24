快訊

12強賽／「不用向我們道歉」 曾豪駒：繼續支持台灣棒球就好了

12強賽／又帥又強！陳傑憲奪MVP粉絲暴漲 IG人氣登台灣棒球第一

12強賽／又帥又強！陳傑憲奪MVP粉絲暴漲 IG人氣登台灣棒球第一

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影

中華隊隊長陳傑憲又帥又強，今天在世界12強棒球賽冠軍賽對日本隊敲出三分砲，讓全台球迷為他歡呼，幫助中華隊奪冠後獲選為MVP，社群粉絲也因此暴增，至台灣時間10點30分，IG追蹤數已經衝破17.5萬人，成為台灣棒球選手第一人。

閉著雙眼，陳傑憲在打擊準備區透過意象模擬著與戶鄉翔征對決，當他真正踏上打擊區，表情十分放鬆，就算打成界外球也只是聳聳肩微笑帶過，但在5局上纏鬥到2好3壞後，他面對第7顆球大棒一揮，扎實地咬中150公里的速球，把球送到全壘打牆外。

這一棒為中華隊追加3分，加上同一局前面林家正敲出的陽春砲，中華隊在這局就一口氣取得4分，最終也以4：0擊敗日本隊奪冠。

這一棒陳傑憲的粉絲一口氣增加1萬多人，昨天比賽結束後，陳傑憲的IG追蹤數是12萬9966人，但今天開轟之後，來到14萬2千多人，超越陽岱鋼的13萬3241人，成為台灣最多IG粉絲的棒球選手。

而且隨著中華隊最終拿下冠軍，陳傑憲也被越來越多人關注，以IG追蹤數來看，從開打前的10萬2187人到如今已經增加超過17萬5千人。

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊隊長陳傑憲敲出3分砲。特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／日台協會致賀台灣奪冠 點名陳傑憲3分砲「太精彩」

12強賽／率中華隊奪冠 大會MVP陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

12強賽／萬能的台灣隊長！陳傑憲敲三分砲 單屆砲轟日韓

12強賽／台灣隊長陳傑憲再度先發出戰 笑言被教練騙

相關新聞

12強賽／讓世界看見台灣！陳傑憲談奪冠像做夢 再披戰袍「義不容辭」

「讓世界看見台灣。」中華隊隊長陳傑憲認為，這次在世界12強棒球賽拿下冠軍，能夠帶給台灣棒球更多的信心，自己未來不知道還有...

12強賽／「不用向我們道歉」 曾豪駒：繼續支持台灣棒球就好了

中華隊擊碎賽前的不看好，成為本屆世界12強棒球賽的最後王者，面對球迷說要向中華隊道歉，總教練曾豪駒說：「不用道歉，只要全...

12強賽／見證歷史！中華隊奪冠中止日本27連勝 三大賽首度稱霸

12強賽新王者誕生！中華隊今天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，不僅是首度稱霸12強賽，也是隊史第一次奪得三大...

12強賽／13投手全數成功坦言「玄學」 林岳平迷信到不敢刮鬍子

中華隊在世界12強棒球賽強勢奪冠，投手群表現堪稱亮點，亮牌之初被虧「五號先發海」，卻成為中華隊爭冠路上最堅強的後盾。投手...

12強賽／沒有「滿等帳號」卻帶出隊史首冠 曾豪駒寫傳奇一頁

兩度帶領樂天桃猿隊進入總冠軍賽，亞軍資歷沒為「龍貓」曾豪駒帶來太多執教上的肯定，更多的是玩壞「滿等帳號」的嘲諷。從曾豪駒...

12強賽／謝謝中華隊！經驗傳承+團隊合作+球迷應援=等了32年的冠軍

對不起，中華隊！這天是2024年11月24日，球迷要永遠記得。 成軍之初有太多人把這隊「看沒有」，誰知我們從台北大巨蛋，一路打到東京大巨蛋，並且以4：0拿下冠軍，終結日本27連勝，創了中華隊在國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。