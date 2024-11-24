12強賽／台灣首奪冠 民進黨：讓世界看見台灣人志氣
世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場中華隊以4比0力退日本。民進黨晚間透過臉書發文表示，Team Taiwan 全體一心，「用拚勁面對世界棒球強權，展現毫無畏懼的精神，讓世界看見台灣人的志氣。」
世界12強棒球賽今天冠軍戰，中華隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場中華隊以4比0力退日本，奪史上首次世界第一榮耀。
民進黨晚間透過臉書發文，「TAIWAN NO.1 謝謝第一名！我們做到了！台灣奪下2024世界12強棒球賽的冠軍！」
民進黨表示，從台北大巨蛋到東京巨蛋，TeamTaiwan 全體一心，用拚勁面對世界棒球強權，展現毫無畏懼的精神，讓世界看見台灣人的志氣。
民進黨說，請大家給予球員們最大掌聲，給予教練團、情蒐團隊、後勤人員最大鼓勵，謝謝每一位台灣英雄在2024年末帶來的感動。
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