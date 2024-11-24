12強賽／日本球迷祝賀中華隊奪冠 嘲諷辰己涼介：該去練投了

世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0完封日本隊，奪下隊史首座三大國際賽冠軍。日本網友恭喜台灣球員優異發揮，及檢討教練團調度外，也嘲諷自家球員辰己涼介。

「12強棒球賽」一度登上日本X流行趨勢第1，「台灣冠軍」則排第2。有日本網友轉發奪冠瞬間，日本球迷紛紛表示，「當我看見台灣球員落淚時很感動」、「恭喜，打擊令人讚嘆」、「這對台灣棒球是好消息，打擊令人讚嘆」。

日本隊外野手辰己涼介先前曾說如果輸掉冠軍戰，就改當投手。如今他也被日本網友抓出來嘲諷，「輸給台灣後他成為了一名投手」、「該去練投了！辰己」、「台灣人請見諒，辰己就是這種人」、「辰巳不適合日本武士隊，現在就把他踢掉」、「大谷翔平絕對不會這樣說」。

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