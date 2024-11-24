快訊

12強賽／「不用向我們道歉」 曾豪駒：繼續支持台灣棒球就好了

12強賽／又帥又強！陳傑憲奪MVP粉絲暴漲 IG人氣登台灣棒球第一

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／日本球迷祝賀中華隊奪冠 嘲諷辰己涼介：該去練投了

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊奪冠。特派記者許正宏／攝影
中華隊奪冠。特派記者許正宏／攝影

世界棒球12強賽冠軍戰，中華隊以4：0完封日本隊，奪下隊史首座三大國際賽冠軍。日本網友恭喜台灣球員優異發揮，及檢討教練團調度外，也嘲諷自家球員辰己涼介。

「12強棒球賽」一度登上日本X流行趨勢第1，「台灣冠軍」則排第2。有日本網友轉發奪冠瞬間，日本球迷紛紛表示，「當我看見台灣球員落淚時很感動」、「恭喜，打擊令人讚嘆」、「這對台灣棒球是好消息，打擊令人讚嘆」。

日本隊外野手辰己涼介先前曾說如果輸掉冠軍戰，就改當投手。如今他也被日本網友抓出來嘲諷，「輸給台灣後他成為了一名投手」、「該去練投了！辰己」、「台灣人請見諒，辰己就是這種人」、「辰巳不適合日本武士隊，現在就把他踢掉」、「大谷翔平絕對不會這樣說」。

世界棒球12強

相關新聞

12強賽／讓世界看見台灣！陳傑憲談奪冠像做夢 再披戰袍「義不容辭」

「讓世界看見台灣。」中華隊隊長陳傑憲認為，這次在世界12強棒球賽拿下冠軍，能夠帶給台灣棒球更多的信心，自己未來不知道還有...

12強賽／「不用向我們道歉」 曾豪駒：繼續支持台灣棒球就好了

中華隊擊碎賽前的不看好，成為本屆世界12強棒球賽的最後王者，面對球迷說要向中華隊道歉，總教練曾豪駒說：「不用道歉，只要全...

12強賽／見證歷史！中華隊奪冠中止日本27連勝 三大賽首度稱霸

12強賽新王者誕生！中華隊今天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，不僅是首度稱霸12強賽，也是隊史第一次奪得三大...

12強賽／13投手全數成功坦言「玄學」 林岳平迷信到不敢刮鬍子

中華隊在世界12強棒球賽強勢奪冠，投手群表現堪稱亮點，亮牌之初被虧「五號先發海」，卻成為中華隊爭冠路上最堅強的後盾。投手...

12強賽／沒有「滿等帳號」卻帶出隊史首冠 曾豪駒寫傳奇一頁

兩度帶領樂天桃猿隊進入總冠軍賽，亞軍資歷沒為「龍貓」曾豪駒帶來太多執教上的肯定，更多的是玩壞「滿等帳號」的嘲諷。從曾豪駒...

12強賽／謝謝中華隊！經驗傳承+團隊合作+球迷應援=等了32年的冠軍

對不起，中華隊！這天是2024年11月24日，球迷要永遠記得。 成軍之初有太多人把這隊「看沒有」，誰知我們從台北大巨蛋，一路打到東京大巨蛋，並且以4：0拿下冠軍，終結日本27連勝，創了中華隊在國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。