12強賽／AIT恭喜台灣奪冠：今晚的心跳與淚水 會留在大家心中很久
中華隊以4：0擊敗日本隊，拿下隊史首座世界12強棒球賽冠軍。美國在台協會晚間透過臉書祝中華隊創造歷史，恭喜台灣獲得2024年世界12強棒球賽冠軍，大家場上場下，友誼繼續前行，並肩帶給世界更多感動。
12強棒球賽美國隊收下季軍，美國在台協會（AIT）在臉書表示，大家的謝謝都聽到了。談及晚間冠軍戰，AIT也說「今天看球終於不用精神分裂」，小編更在留言區附上外交部長林佳龍、日台交流協會副代表高羽陽與AIT處長谷立言日前在台北大巨蛋，觀看中日大戰的照片，表示「台北大巨蛋神預言！」
AIT稍早透過臉書表示，恭喜台灣獲得2024年世界12強棒球賽冠軍，也佩服日本發揮一流的韌性與球技，打出一場感動人心的比賽。相信今晚3個小時的心跳與淚水，會留在許多人心中很久、很久。恭喜台灣、日本與美國，拿下這屆賽事前三名，這是歷史性的一刻，「讓我們場上場下，友誼繼續前行，並肩帶給世界更多感動！」
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