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12強賽／謝謝外界不看好 林昱珉：讓我有更大動力
中華隊在世界12強棒球賽拿下冠軍，林昱珉在今天冠軍戰繳出先發4局無失分的表現，壓制日本隊，他謙虛表示，自己展現該有的實力，「投4局而已，所有投手都做得很好。」
林昱珉作為中華隊的王牌，開幕戰對南韓隊投了4.2局失2分，幫助球隊搶得首勝，接著更在冠軍賽對日本隊，21歲的他有沉穩演出，4局僅被敲出1支安打。
「大家都做得很棒。」林昱珉表示，不只是自己，教練團、後勤、隊友都很努力，投手群以外，打擊也很棒，「哪一隊先得分，勝利就在哪一方，我們做到了，不是只有1分是4分，對投手來說是很大的分數。」
這屆中華隊成軍時獲得不少批評，林昱珉也都聽在耳中，「大家都說中華隊陣容不好、不看好、第一階段就會被刷掉，但我們沒有，第一階段就拿下4勝只輸給日本隊，然後一路打到日本、拿下冠軍，感謝他們這樣講，讓我有更大的動力。」
林昱珉退場後也在場邊為隊友加油，「第9局朱哥（朱育賢）最後接到那球，我才反應過來，我們真的拿冠軍了！」
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