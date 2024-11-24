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12強賽／日台協會致賀台灣奪冠 點名陳傑憲3分砲「太精彩」

中央社／ 台北24日電
世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場中華隊以4比0力退日本。圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書
世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場中華隊以4比0力退日本。圖／翻攝自日本台灣交流協會臉書

世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場中華隊以4比0力退日本。日台交流協會在社群媒體表示，恭喜中華隊奪冠，並點名陳傑憲3分砲太精彩，也期許台日繼續把對方視為最大強敵切磋。

美國在台協會（AIT）也在臉書發文致賀台灣「創造歷史」，並表示佩服日本發揮一流的韌性與球技，打出一場感動人心的比賽，3小時的心跳與淚水會留在許多人心中很久。

AIT強調，恭喜台灣、日本與美國，拿下這屆賽事前3名，這是歷史性的一刻，讓台日美場上場下，友誼繼續前行，並肩帶給世界更多感動。

世界12強棒球賽今天冠軍戰，中華隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場中華隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠。

日本台灣交流協會第一時間在官方臉書發文表示，恭喜中華隊奪冠，日本球員們也辛苦了，並貼出「TEAM JAPAN」跟「TEAM TAIWAN挺台灣」的合成照片，強調台灣選手們的實力跟球迷應援力，都令人歎為觀止。

日台交流協會表示，這次比賽能看到3次日台對戰，實在是太幸福了，請兩隊繼續將對方視為最大強敵切磋琢磨。

日台交流協會還特別標注點名，「陳傑憲選手3分全壘打太精彩了，下次日本會努力拿下冠軍寶座！」

有網友回應表示，謝謝日本隊，日本是最強、最棒的隊手，也是最好的朋友，希望能與日本隊預約下次冠軍戰。

世界棒球12強 中華隊 陳傑憲

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