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12強賽中華隊奪冠！盧秀燕：應援成功世界第一太感動了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
世界棒球冠軍戰今晚中華隊拿下冠軍，台中市長盧秀燕全程觀戰，賽後在臉書PO文。圖／翻攝自盧秀燕臉書
世界棒球冠軍戰今晚中華隊拿下冠軍，台中市長盧秀燕全程觀戰，賽後在臉書PO文。圖／翻攝自盧秀燕臉書

世界十二強棒球賽，冠軍戰今晚中華隊拿下冠軍。台中市長盧秀燕今天在台中府前廣場全程觀戰，賽後在臉書表示，「滿場應援成功，世界第一太感動了！」引起網友狂按讚，按讚數破萬。

台中市政府府前廣場今晚直播，下午5時30分，由市長盧秀燕抵達現場發放雞排、太陽餅、台灣茶飲，限量200分雞排，以及上千分太陽餅、台灣茶飲，並且全程觀戰。

全台最大場台中府前廣場今晚6時直播台日大戰賽事，吸引3萬多人到場，為中華隊加油，現場民眾隨著主持人高喊「台灣最強！打爆日本，Let go！」全場3萬多名民眾隨著鼓聲、音樂高唱應援曲「Team Taiwan」，全場沸騰。

「三振！」「三振！」「台灣英雄世界第一！」「創造歷史！」現場主持人宣布，這次我們拿下世界冠軍！現場歡呼，隨後全場民眾更是隨著鼓聲、音樂，高唱應援曲「Team Taiwan」。

盧秀燕賽後在臉書上PO文表示，台灣站上世界第一！刷新紀錄 叫阮第一名。她永遠不會忘記今晚，中華隊刷新歷史成績，與超過兩萬名市民家人共同應援，獲得世界第一。

盧秀燕指出，我要向全體台灣英雄深深一鞠躬，選手們的表現令人驚艷，球是圓的，事在人為，感動所有球迷。她也要感謝日本隊的選手，一路我們互相扶持，邁向冠軍戰，台日友好，日本隊是我們敬重的對手，也是我們最佳的盟友。她也要代表全體台中市民恭喜中華隊！等待大家光榮歸國！

台中市長盧秀燕今天在台中府前廣場全程觀戰。圖／取自
台中市長盧秀燕今天在台中府前廣場全程觀戰。圖／取自

世界棒球冠軍戰台中府前廣場今晚直播，全場3萬多名民眾隨著鼓聲、音樂高唱應援曲「Team Taiwan」，全場沸騰。記者趙容萱／攝影
世界棒球冠軍戰台中府前廣場今晚直播，全場3萬多名民眾隨著鼓聲、音樂高唱應援曲「Team Taiwan」，全場沸騰。記者趙容萱／攝影

世界棒球12強 中華隊 盧秀燕

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