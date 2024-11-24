12強賽／中華隊4比0奪冠 鍾東錦：讓台灣再次偉大

世界12強棒球賽中華隊4比0贏日本勇奪冠軍，苗栗縣長鍾東錦第一時間在臉書貼文，表示台灣曾站在棒球世界球壇的頂端，如今把這份榮耀，親手奪回來，「讓台灣再次偉大，謝謝你，中華健兒們！」

世界12強棒球賽扣人心弦，牽動全台灣人的心，鍾東錦場場高關注，今天一早跑行程時，還不忘與立委邱鎮軍等人，提醒晚上還要一起為中華隊加油，希望選手在賽場上發揮最佳實力，為國爭光，晚上約9點最後一局雙殺日本隊，確定贏得冠軍後，鍾東錦立即在臉書貼文致意。

「寫下歷史！終結日本不敗神話！世界12強賽中華台灣奪冠！」鍾東錦說，這是一個歷史的時刻，台灣健兒在各界都不看好的情況下出賽，挺過壓力，拿出實力，證明了台灣的存在，台灣曾站在棒球世界球壇的頂端，如今把這份榮耀，親手奪回來。

鍾東錦說，所有的球迷都流淚了，聲音都沙啞了，鼓掌的手都用力拍擊到紅腫了，這一切都值得，每一滴眼淚與汗水都沒有白費，東京巨蛋滿場飄揚的藍天白日滿地紅國旗，及那些響徹雲端的吶喊聲，證明這座兩千三百萬人的島嶼，擁有全球都不敢輕視的旺盛鬥志與精神，「讓台灣再次偉大，謝謝你，中華健兒們！」

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