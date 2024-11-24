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12強賽／中華隊奪冠 機場公司25日以水門禮迎接台灣英雄

中央社／ 桃園機場24日電
中華隊封王。特派記者許正宏／攝影
中華隊封王。特派記者許正宏／攝影

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，桃園機場公司今晚表示，中華隊明晚返台時將執行水門禮，並加強派員或開設專櫃引導入境，同時設置媒體採訪區及民眾接機區，高規格迎接台灣英雄。

桃園國際機場公司晚間告訴中央社記者，中華隊在世界12強棒球冠軍賽中拿下最終勝利，明晚返台，機場公司將為台灣英雄舉行接機儀式，在班機轉進停機坪時，於第二航廈D5停機坪執行水門禮儀式，民眾可以透過桃園機場直播頻道同步觀看，共同感受這份喜悅。

機場公司指出，中華隊的球員們下機後，在登機門也有簡易的歡迎儀式，另外包括海關、證照查驗、檢疫、安全檢查等相關服務單位，也會加強派員或開設專案櫃檯引導，至於行李則規劃於8號專屬轉盤提領。

機場公司也已安排在接機大廳的桃園機場木製看板旁設置媒體採訪區及民眾接機區，同時也在巡迴巴士候車區旁規劃上車區，要以高規格迎接台灣英雄返台。

機場公司說，今晚昇恆昌及采盟免稅店也在包括B7登機門旁、A5登機門對面、A8登機門旁、D2電競區等處，即時轉播12強棒球冠軍賽，方便旅客關心最新戰況，當中華隊拿下冠軍後，現場許多旅客也紛紛振臂歡呼，一起為中華隊的成績感到驕傲，讓大家感受到歡樂的氣氛。

世界棒球12強

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