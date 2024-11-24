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12強賽／中華隊首奪冠 蕭美琴：展現驚人鬥志韌性拿冠軍

中央社／ 台北24日電
世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場中華隊以4比0力退日本。圖／翻攝自蕭美琴臉書
世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場中華隊以4比0力退日本。圖／翻攝自蕭美琴臉書

世界12強棒球賽今天台日爭冠，終場中華隊以4比0力退日本。副總統蕭美琴晚間表示，謝謝所有球員、教練團、情蒐團隊與後勤人員，以及每一位在現場、螢幕前，為TeamTaiwan吶喊的台灣人，「就一起，拿冠軍！好球！」

世界12強棒球賽今天台日爭冠，中華隊林家正5局上轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再補上一支3分砲，加上投手林昱珉、張奕等投手群封鎖，終場中華隊以4比0力退日本，是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠，並斬斷日本隊國際賽的27連勝。

蕭副總統晚間在臉書發文說，「締造歷史！台灣奪得世界12強棒球錦標賽冠軍」。她要謝謝所有球員、教練團、情蒐團隊、後勤人員，從台北到東京，一路展現展現驚人的鬥志與韌性。

蕭副總統表示，她也謝謝每一位在現場、螢幕前，為Team Taiwan吶喊的台灣人，大家的聲音，一定也帶給了台灣英雄們巨大的鼓勵。「就一起，拿冠軍！好球！」

世界棒球12強 中華隊 蕭美琴

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