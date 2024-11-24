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12強賽／中華隊創造歷史！日本27連勝中斷+2009年WBC後首度被完封

12強賽／率中華隊奪冠 陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

中華隊12強奪金！超商推優惠齊賀 咖啡、樂法「買一送一」喝起來

12強賽／率中華隊奪冠 大會MVP陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
陳傑憲(左)敲出三分砲。特派記者許正宏／攝影
陳傑憲(左)敲出三分砲。特派記者許正宏／攝影

中華隊戲劇性的以4：0擊敗日本隊，終止日本隊在國際賽的27連勝，拿下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，隊長陳傑憲賽後忍不住落淚，「我想謝謝我天上的爸媽，你的兒子很驕傲。」最終他也贏得大會MVP。

中華隊過去面對全職業日本隊是9連敗，包含本屆12強前兩度交手都輸球，但第1勝就在最關鍵的一刻，5局上林家正敲出陽春砲後，陳傑憲補上三分砲，讓中華隊鎖定勝利，賽後不少平時冷靜的球員們都哭成淚人兒。

陳傑憲就是其中一員，他在受訪時邊談邊邊落淚，「我們一路不被看好，被別人笑話，但我們一路走到這裡，透過團隊的力量拿下冠軍。」他想跟球迷說：「請愛我們、請支持我們，我們一起努力著，很感謝這個團隊，讓世界看見台灣。」

能夠在12強擊敗日本隊、寫下歷史，陳傑憲坦言真的沒想過有這一天，「賽前就跟隊友說，我們已經走到現在，有很好的機會要抓住它。」

能夠敲出關鍵一轟，陳傑憲也要感謝隊友相挺，在他前面先堆積壘包，「那個打席我不覺得我會輸，萬分感謝，要感謝的人太多了，只想說我們真的做到了。」

能夠拿下這一冠，陳傑憲想要感謝家人，首先是太太的陪伴，自己雖然許願要拿下中職年度MVP給老婆當生日禮物，但沒有達成，「現在這座冠軍獻給妳。」陳傑憲也想起過世的雙親，「我想謝謝我天上的爸媽，你的兒子很驕傲，希望你們在天上能看到。」

另外陳傑憲也感謝中華職棒會長蔡其昌及許多伸出援手的長官，幫助中華隊打到這裡，「也謝謝台灣球迷，很多人臨時才買機票飛過來，真的要說，今天東京巨蛋的應援聲不輸台北大巨蛋，很謝謝所有人事物。」

拿下國際三大賽的首座世界冠軍，陳傑憲也坦言，過程中壓力很大，「台灣要跟世界各國對抗，有很大挑戰性，告訴隊友，不用把目標放多遠，只要一步一步走就好，能有，這麼美好的結果，真的不可思議，我們創造了歷史、創造了奇蹟，我們相信只要有夢的人你就努力去闖，一定可以的。」

世界棒球12強

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