12強賽／中華隊奪冠 卓榮泰直呼感動：寫下棒球經典傳奇
中華隊在本屆世界12強棒球賽三度過招日本隊，今天上演復仇秀，以4比0完封日本，奪隊史3大賽首冠。行政院長卓榮泰隨即在臉書激動發文，高喊「無比感動，無盡感謝」，謝謝Team Taiwan寫下傳奇。
卓榮泰指出，台灣在世界棒球12強賽，打出一場場感動全台灣的精彩好球，贏得冠軍，也寫下了棒球經典傳奇。
他接著盤點，林家正「配球皇帝」以全壘打先馳得點、陳傑憲「超越極限」擊出致勝三分砲還有多次美技守備、潘傑楷為拚上壘奮力一撲，以及整個投手群成功壓制對手打線，從林昱珉先發好投、張奕、陳冠宇超強中繼、守護神林凱威，全員Nice Play。
卓榮泰說，謝謝辛苦一整年，為國效力的選手，謝謝運籌帷幄的教練團、幕後英雄的情蒐團隊及中職與棒協的後勤協助，也謝謝全國人民都是Team Taiwan的首席球迷。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 見證歷史！中華隊擊敗日本封王！ 12強賽最後戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言