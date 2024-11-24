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12強賽／中華隊奪冠 卓榮泰直呼感動：寫下棒球經典傳奇

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中華隊寫下傳奇，在世界棒球12強賽冠軍賽勝出，擊敗日本隊。圖／取自卓榮泰臉書
中華隊寫下傳奇，在世界棒球12強賽冠軍賽勝出，擊敗日本隊。圖／取自卓榮泰臉書

中華隊在本屆世界12強棒球賽三度過招日本隊，今天上演復仇秀，以4比0完封日本，奪隊史3大賽首冠。行政院長卓榮泰隨即在臉書激動發文，高喊「無比感動，無盡感謝」，謝謝Team Taiwan寫下傳奇。

卓榮泰指出，台灣在世界棒球12強賽，打出一場場感動全台灣的精彩好球，贏得冠軍，也寫下了棒球經典傳奇。

他接著盤點，林家正「配球皇帝」以全壘打先馳得點、陳傑憲「超越極限」擊出致勝三分砲還有多次美技守備、潘傑楷為拚上壘奮力一撲，以及整個投手群成功壓制對手打線，從林昱珉先發好投、張奕、陳冠宇超強中繼、守護神林凱威，全員Nice Play。

卓榮泰說，謝謝辛苦一整年，為國效力的選手，謝謝運籌帷幄的教練團、幕後英雄的情蒐團隊及中職與棒協的後勤協助，也謝謝全國人民都是Team Taiwan的首席球迷。

世界棒球12強 中華隊 卓榮泰

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