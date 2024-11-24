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12強賽／中華贏日本奪冠 賴清德：安排戰機伴飛、辦英雄大遊行

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
世界十二強棒球賽台灣對昨晚與日本隊展開軍賽，賴清德總統在臉書發文。圖／取自賴清德總統臉書
世界十二強棒球賽台灣對昨晚與日本隊展開軍賽，賴清德總統在臉書發文。圖／取自賴清德總統臉書

世界十二強棒球賽，中華隊今晚擊敗日本隊贏得冠軍。賴清德總統在臉書貼文表示，暌違32年進入世界成棒的冠軍賽，拿下世界冠軍，台灣英雄用棒球書寫歷史，每一位都是Team Taiwan的一員，他將安排戰機伴飛，歡迎英雄們回家。

「棒球英雄！台灣尚勇！」賴總統晚間在臉書貼文表示，恭喜台灣英雄以4:0完封日本武士，拿下第三屆世界12強棒球賽冠軍，這是1992年巴塞隆納奧運以來，台灣暌違32年進入世界成棒的冠軍賽、更是拿下了世界冠軍。

賴清德表示，他相信台灣的國球不是贏球，台灣的國球是全力以赴、永不放棄的精采好球，「謝謝台灣英雄，用棒球書寫歷史、拿下史無前例的冠軍，精采的守備、積極的跑壘，你們團結了國家，讓全國為之瘋狂，讓世界讚嘆台灣！」

賴總統表示，他要謝謝所有教練、後勤醫護人員，還有每一位在場邊或是螢幕前為台灣隊加油的最佳第十人，「每一位都是Team Taiwan的一員，冠軍是屬於大家的」。

賴總統表示，將安排戰機伴飛，歡迎英雄們回家，他也會在總統府接見國家隊，並舉辦英雄大遊行，歡迎凱旋歸來的台灣英雄，「TEAM TAIWAN!台灣尚勇！台灣NO.1！」

世界棒球12強 中華隊 賴清德

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