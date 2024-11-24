12強賽／中華隊創造歷史！日本27連勝中斷+2009年WBC後首度被完封

日本隊今天在世界12強棒球賽冠軍賽遭中華隊以4：0完封，這是日本自2009年經典賽預賽以0：1不敵南韓隊以來，首度在三大國際賽被完封。

據日媒「日刊體育」報導，自2019年12強賽以來，日本隊已取得國際賽27連勝，今天不敵中華隊是睽違5年再度於國際賽吞敗。

日本三大國際賽（奧運、WBC、12強）被對手完封，上一次要追溯至2009年WBC預賽被南韓的0：1，距今已有15年。日本隊本屆前8戰總共攻下63分，場均約7.9分，但在中華隊投手群壓制下，全場一分未得。

世界12強棒球賽冠軍戰中華隊面對強敵日本毫不畏懼，5局上林家正轟出陽春砲後，隊長陳傑憲再敲3分砲轟垮日本，終場中華隊以4：0力退日本，奪史上首次世界第一榮耀。

中華隊此戰在5局上靠著林家正轟出陽春砲、開啟攻勢，接著陳晨威敲安打、林立選到保送，陳傑憲再一棒轟出3分砲，為本屆賽會第2轟，取得4：0領先。

7局上中華隊攻勢再起，陳晨威、林立敲安打後，發動雙盜壘攻占二、三壘，接著陳傑憲、林安可遭到三振，潘傑楷擊出游擊滾地球奮力頭部滑壘，雖然一開始判決為安全上壘，不過經過電視輔助重播判決後改為出局。

中華隊回報，潘傑楷因為滑壘，導致左手小拇指有稍微脫臼狀況，目前經隨隊醫師協助固定後，先送醫院治療。

最終中華隊以4：0擊退日本，奪下第3屆12強賽冠軍榮耀，這是我國棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪下冠軍，也讓日本隊國際賽27連勝中斷，阻止了日本棒球的霸業。

中華隊先發投手林昱珉用69球投4局，僅被擊出1支安打，投2次保送、3次三振，沒有失分。接著張奕在第5局接替登板，雖然被擊出2支安打，不過順利化解危機；第6、第7局更是演出6上6下，總計用38球投3局，送出3次三振，無失分。

陳冠宇在8局下連續解決3名日本打者，9局下林凱威登板順利關門，中華隊4任投手聯手完封日本打線。最後由張奕奪下勝投，12強跨屆奪下第5勝。

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