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12強賽／中華隊創造歷史！日本27連勝中斷+2009年WBC後首度被完封

12強賽／率中華隊奪冠 陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

中華隊12強奪金！超商推優惠齊賀 咖啡、樂法「買一送一」喝起來

12強賽／中華隊奪冠 韓國瑜火速發文狂賀

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今天在桃園會展中心舉行第二十一屆第四次全國代表大會暨130周年黨慶 。立法院長韓國瑜（中）致詞時表示，每個黨代表都有一個老婆跟一個黨，老婆不一定是初戀，但國民黨絕對是第一個政黨。記者林伯東／攝影
國民黨今天在桃園會展中心舉行第二十一屆第四次全國代表大會暨130周年黨慶 。立法院長韓國瑜（中）致詞時表示，每個黨代表都有一個老婆跟一個黨，老婆不一定是初戀，但國民黨絕對是第一個政黨。記者林伯東／攝影

中華隊今天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，首度稱霸12強賽，也是隊史第一次奪得三大賽冠軍。立法院長韓國瑜晚間火速在臉書狂賀，讚中隊實質名歸。

韓國瑜表示，中華隊每一次揮棒、每一顆投球，都是中華隊對台灣的熱愛與堅持，感動全世界。「你們的團結和拚搏精神，讓世界看見台灣的光芒，也點亮了每一個台灣人的心。謝謝你們，中華隊！」

世界棒球12強

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