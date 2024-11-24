12強賽／中華隊奪冠 韓國瑜火速發文狂賀
中華隊今天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，首度稱霸12強賽，也是隊史第一次奪得三大賽冠軍。立法院長韓國瑜晚間火速在臉書狂賀，讚中隊實質名歸。
韓國瑜表示，中華隊每一次揮棒、每一顆投球，都是中華隊對台灣的熱愛與堅持，感動全世界。「你們的團結和拚搏精神，讓世界看見台灣的光芒，也點亮了每一個台灣人的心。謝謝你們，中華隊！」
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