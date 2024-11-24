12強賽／謝謝中華隊！經驗傳承+團隊合作+球迷應援=等了32年的冠軍

對不起，中華隊！這天是2024年11月24日，球迷要永遠記得。

成軍之初有太多人把這隊「看沒有」，誰知我們從台北大巨蛋，一路打到東京大巨蛋，並且以4：0拿下冠軍，終結日本27連勝，創了中華隊在國際三大賽（奧運、經典賽、世界12強）最好的紀錄。

32年前，巴塞隆納奧運，我們兩度打敗日本、最後敗給古巴，得到銀牌；今年這支中華隊成員，平均年齡24.5歲，參賽隊伍中最小，年紀最長的陳冠宇當時只有兩歲、郭俊麟才出生，事實證明，年輕從來不是問題，中華隊有著初生之犢的膽識。

球場上，每當對方換投手時，彭政閔總拿著一疊資料，被球迷戲稱為「訂手搖飲」的情蒐彙報，告訴下一棒打者該如何面對；當鏡頭帶到牛棚時，熱身投手旁站著的是王建民；球員室裡，看到曾豪駒、林岳平、高國輝在商討對策。那批百戰經驗的前輩，已然升格教練，成為場上球員最大的後盾。

棒球啊！真是需要先後傳承的運動。

12強連打九場，短天期的密集賽事，幾乎沒有一位投手可以吃到五局以上的局數，即便出來只面對一位打者，影響也是無比巨大；依照打者的弱點，左投剋左打甚或是直球對決，場邊教練打個手勢、捕手的暗號、投手的搖頭點頭，才能成就相對完美的投球內容。今年的中華隊沒有再出現以往先盛後衰、牛棚放火的悲劇，這批球員的心理素質，經此一役已是成熟許多，12強之後，每一個都有著成為大投手的本錢。

棒球啊！真是需要團隊合作的運動。

在台北大巨蛋，我們有著主場優勢，四萬名觀眾的加油聲，足以讓對手震懾，到了東京，我們每一場出賽還是宛如主場，即便對上日本，「中華隊加油」吼聲，絲毫不輸地主觀眾。擊敗澳洲一役當晚，飛東京一票難求，這是台灣球迷熱情投入；周日的台北街頭，天青氣朗，馬路上卻是人煙稀少，人呢？都在看著中華隊的精彩表現。這一刻，不分男女、沒有藍綠，我們都是中華隊的第十人。

冠軍戰前，總教練曾豪駒在社群發文，「無論如何都是最好的故事」，隊長陳傑憲說，「故事還沒寫完，我們還在寫故事」。2028洛杉磯奧運，恢復棒球項目，12強之後，我們多了爭取出賽門票的底氣。打勾勾，我們洛杉磯見，不見不散。

謝謝你，中華隊！一種會讓人起雞皮疙瘩的幸福。

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