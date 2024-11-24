快訊

12強賽／中華隊創造歷史！日本27連勝中斷+2009年WBC後首度被完封

12強賽／率中華隊奪冠 陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

中華隊12強奪金！超商推優惠齊賀 咖啡、樂法「買一送一」喝起來

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／沒有「滿等帳號」卻帶出隊史首冠 曾豪駒寫傳奇一頁

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
中華隊總教練曾豪駒。特派記者許正宏／攝影
中華隊總教練曾豪駒。特派記者許正宏／攝影

兩度帶領樂天桃猿隊進入總冠軍賽，亞軍資歷沒為「龍貓」曾豪駒帶來太多執教上的肯定，更多的是玩壞「滿等帳號」的嘲諷。從曾豪駒被選為世界12強棒球賽中華隊總教練時就湧現看衰聲浪，主打團隊力量、相信彼此，包括對選手、各部門教練的信賴，如今中華隊征戰三大賽史無前例的12強賽冠軍加身，完成不可能的任務，執教生涯寫下傳奇一頁，下一步將展望明年世界棒球經典賽資格賽。

中華隊今天在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，登頂12強之巔，曾豪駒透過這一仗驗證自己在一級國際賽事調兵遣將能力，讓全員28人都有發揮空間，沒有任何一名冗員。

這批中華隊並非最強陣容，少了主砲張育成，新生代強投徐若熙、古林睿煬、曾峻岳等人也都缺陣，但曾豪駒闖出隊史最佳成績，調度出選手的好表現卻不居功。他談到去年經典賽幾乎是原班底的教練團合作，經歷磨合、彼此了解想法，對於投手的好表現，歸功投手教練林岳平、王建民。被問到打擊部門也是一樣的論調，稱讚兩位打擊教練彭政閔、高國輝，讓本身就有能力的選手，更有信心、方向去展現能力。

現在的中華隊教練團是否已是完美默契，曾豪駒笑答：「的確是啊！不然怎麼會走到這裡。」

過程中也有意外插曲，扛起國家隊總教練一職，代表曾豪駒不只需要應對國內媒體滿檔的採訪要求，還要面對外國媒體，這是他過去沒有的經驗，但兩度因先發投手的問題，與日韓媒體的過招，曾豪駒拿捏是非對錯，對的事就堅持，錯的事就道歉，展現堅定立場。

先是預賽對戰南韓隊前夕，被南韓媒體詢問先發投手，因一句「你先跟我講再交換」的玩笑話，被韓媒砲轟出爾反爾，曾豪駒堅持由大會公布的論調站穩立場，不隨韓媒起舞；接著是複賽對日本隊因撤換先發投手遭質疑奇襲換投，曾總自知有違規章，為造成日本困擾道歉，也坦言是為全力爭冠準備，沒有多餘辯解。

世界棒球12強

延伸閱讀

12強賽／掛心願牌希望冠軍實現！曾豪駒決賽前發脆文 這句話令人超感動

12強賽／日媒狂問賽前換投 曾豪駒說實話：為冠軍賽準備

12強Live／9局上林安可超大號全壘打震撼日本東京巨蛋 終場中華6:9落敗

12強賽／日媒探詢先發投手 曾豪駒苦笑：讓我思考一下…

相關新聞

12強賽／見證歷史！中華隊奪冠中止日本27連勝 三大賽首度稱霸

12強賽新王者誕生！中華隊今天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，不僅是首度稱霸12強賽，也是隊史第一次奪得三大...

12強賽／沒有「滿等帳號」卻帶出隊史首冠 曾豪駒寫傳奇一頁

兩度帶領樂天桃猿隊進入總冠軍賽，亞軍資歷沒為「龍貓」曾豪駒帶來太多執教上的肯定，更多的是玩壞「滿等帳號」的嘲諷。從曾豪駒...

12強賽／謝謝中華隊！經驗傳承+團隊合作+球迷應援=等了32年的冠軍

對不起，中華隊！這天是2024年11月24日，球迷要永遠記得。 成軍之初有太多人把這隊「看沒有」，誰知我們從台北大巨蛋，一路打到東京大巨蛋，並且以4：0拿下冠軍，終結日本27連勝，創了中華隊在國

12強賽／率中華隊奪冠 大會MVP陳傑憲淚崩感謝天上的爸媽

中華隊戲劇性的以4：0擊敗日本隊，終止日本隊在國際賽的27連勝，拿下隊史首座世界12強棒球賽冠軍，隊長陳傑憲賽後忍不住落...

12強賽／萬能的台灣隊長！陳傑憲敲三分砲 單屆砲轟日韓

陳傑憲本屆擔任台灣隊長無所不能，今天在第5局以三分砲徹底打開中華隊氣勢，加上林家正的陽春砲，中華隊單局2轟，在世界12強...

12強賽／林家正陽春砲狙擊日本 這一轟讓東蛋飄揚「對不起」

中華隊挑戰世界12強棒球賽首冠，今天在冠軍賽面對日本隊，打下好的開始，當家捕手林家正敲出中外野方向陽春砲，狙擊戶鄉翔征，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。