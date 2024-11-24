12強賽／沒有「滿等帳號」卻帶出隊史首冠 曾豪駒寫傳奇一頁

兩度帶領樂天桃猿隊進入總冠軍賽，亞軍資歷沒為「龍貓」曾豪駒帶來太多執教上的肯定，更多的是玩壞「滿等帳號」的嘲諷。從曾豪駒被選為世界12強棒球賽中華隊總教練時就湧現看衰聲浪，主打團隊力量、相信彼此，包括對選手、各部門教練的信賴，如今中華隊征戰三大賽史無前例的12強賽冠軍加身，完成不可能的任務，執教生涯寫下傳奇一頁，下一步將展望明年世界棒球經典賽資格賽。

中華隊今天在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，登頂12強之巔，曾豪駒透過這一仗驗證自己在一級國際賽事調兵遣將能力，讓全員28人都有發揮空間，沒有任何一名冗員。

這批中華隊並非最強陣容，少了主砲張育成，新生代強投徐若熙、古林睿煬、曾峻岳等人也都缺陣，但曾豪駒闖出隊史最佳成績，調度出選手的好表現卻不居功。他談到去年經典賽幾乎是原班底的教練團合作，經歷磨合、彼此了解想法，對於投手的好表現，歸功投手教練林岳平、王建民。被問到打擊部門也是一樣的論調，稱讚兩位打擊教練彭政閔、高國輝，讓本身就有能力的選手，更有信心、方向去展現能力。

現在的中華隊教練團是否已是完美默契，曾豪駒笑答：「的確是啊！不然怎麼會走到這裡。」

過程中也有意外插曲，扛起國家隊總教練一職，代表曾豪駒不只需要應對國內媒體滿檔的採訪要求，還要面對外國媒體，這是他過去沒有的經驗，但兩度因先發投手的問題，與日韓媒體的過招，曾豪駒拿捏是非對錯，對的事就堅持，錯的事就道歉，展現堅定立場。

先是預賽對戰南韓隊前夕，被南韓媒體詢問先發投手，因一句「你先跟我講再交換」的玩笑話，被韓媒砲轟出爾反爾，曾豪駒堅持由大會公布的論調站穩立場，不隨韓媒起舞；接著是複賽對日本隊因撤換先發投手遭質疑奇襲換投，曾總自知有違規章，為造成日本困擾道歉，也坦言是為全力爭冠準備，沒有多餘辯解。

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