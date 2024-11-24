12強賽／見證歷史！中華隊奪冠中止日本27連勝 三大賽首度稱霸

12強賽新王者誕生！中華隊今天在世界12強棒球賽冠軍賽以4：0擊敗日本隊，不僅是首度稱霸12強賽，也是隊史第一次奪得三大賽冠軍，寫下台灣棒球史無前例的一頁。

中華隊此役投打表現精彩，先發投手林昱珉投4局僅被敲1安打、無失分，封鎖日本打線；打線在第5局開火，林家正先敲陽春砲，陳晨威安打、林立安打延續攻勢，陳傑憲一棒敲出三分砲，中華隊單局2轟，打下4：0領先。

林家正為本屆賽會首度開轟，陳傑憲則是第二度開轟，前一發為預賽首戰面對南韓隊的兩分砲，單屆對日、韓都敲出全壘打，化身中華隊的萬能隊長。

此外，中華隊本屆共有9名選手敲出全壘打、合計10轟，展現全員都是砲手的攻擊能力，還擊28人名單公布之初對於陣容缺乏長打者的質疑。

中華隊原有在第7局再添分數的機會，陳晨威、林立接連敲安加上雙盜壘，潘傑楷打向游擊方向的滾地球嘗試頭部撲壘，一度被判安全上壘，中華隊攻下第5分，但經挑戰後改判，潘傑楷也因為這一撲傷退。

張奕第5局起登板，再度化身12強之神，中繼3局僅被敲2安打、無失分，送出3次三振，也拿下他在本屆賽會第3勝、賽史第5勝，持續堆疊張奕障礙。陳冠宇、林凱威負責最後兩局也都精彩守成。

12強賽過去舉辦兩屆，南韓、日本相繼稱霸，中華隊在本屆扮演最大黑馬，戰力不被看好卻一路逆勢挺進；儘管在預賽、複賽過招日本隊都落敗，終在冠軍賽完成不可能的任務，終結日本隊的國際賽27連勝，在東京巨蛋盜走地主國渴望留在主場的冠軍盃。 陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。特派記者許正宏／攝影 張奕霸氣中繼3局無失分。特派記者許正宏／攝影 陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。特派記者許正宏／攝影

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