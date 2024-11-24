12強賽／林昱珉好投震撼 日本球迷：罰金完全值得

中華隊為了保留王牌投手林昱珉到冠軍戰，不惜繳交罰金，而他也在今天對日本隊之戰繳出4局無失分的演出，好表現讓日本球迷都佩服，「這樣的投球完全值得繳罰金。」

中華隊原本考量複賽最終戰對日本隊可能關乎晉級冠軍賽與否，因此預告由林昱珉先發，但隨著昨天午場美國隊擊敗委內瑞拉隊後，中華隊與日本隊都確定晉級冠軍戰，因此臨時將先發改為陳柏清，也因此被WBSC處罰2000美元（約台幣6.5萬元）。

而留到今天才登板的林昱珉，投球表現驚艷日本球迷，面對日本隊以6上6下開局，而且前3局都飆出三振，最終投完4局退場僅被敲出1支安打，沒有掉分。

日本球迷看到林昱珉的表現直呼：「完全理解為什麼昨天台灣要換投手，林昱珉是超好的投手。」也有人說：「台灣投手太棒了，這樣的投球有罰金的價值」、「這樣看起來罰金很便宜」。

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