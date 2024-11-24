12強賽／潘傑楷撲壘傷退 左手小拇指脫臼已送醫治療

中華隊出戰世界12強棒球賽冠軍賽，先發一壘手潘傑楷在第7局嘗試頭部撲壘時傷退，中華隊回報他的左手小拇指有稍微脫臼狀況，已經固定後送醫治療。

中華隊、日本隊爭冠，中華隊靠第5局林家正陽春砲、陳傑憲三分砲打下4：0領先，原有在第7局再添分數的機會，陳晨威、林立接連敲安加上雙盜壘，潘傑楷打向游擊方向的滾地球嘗試頭部撲壘，一度被判安全上壘，中華隊攻下第5分，但經挑戰後改判，潘傑楷也因為這一撲傷退。

中華隊表示，潘傑楷選手因為滑壘，導致左手小拇指有稍微脫臼狀況，目前經隨隊醫師協助固定後，先後送醫院治療。

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