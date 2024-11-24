12強賽／王牌的威力！林昱珉4局完全封鎖 日本僅敲1內野安打
中華隊王牌投手林昱珉繼為中華隊打頭陣後，還要尋求畫下完美的句點，今天在世界12強棒球賽冠軍賽先發面對日本隊，投4局僅讓日本隊敲出1安打、無失分，退場時握有4：0領先。
來自美國職棒響尾蛇隊體系的林昱珉，在本屆12強賽複賽首度亮相，中華隊特意把王牌留到最重要的一戰，期盼他能為中華隊增加撂倒日本隊的機率。
林昱珉開賽讓日本隊6上6下，直到3局上才被源田壯亮打出投手方向強襲球，林昱珉的手套碰了一下後未能及時處理，被跑出一支內野安打，再被坂倉將吾選到保送，儘管面臨得點圈有人危機，靠台灣隊長、中外野手陳傑憲的接殺，並未讓日本進一步攻城掠地。
林昱珉在第4局的投球再度得到來自陳傑憲的幫忙，保送開局後，連續兩球都由陳傑憲沒收，牧秀悟打向二壘方向的滾地球，岳東華也以美技相挺，讓現場台灣球迷氣氛沸騰高喊「Team Taiwa！Team Taiwan！」
中華隊在5局上憑藉林家正的陽春砲、陳傑憲的三分砲，取得4：0領先，5局下換上張奕接手投球，林昱珉69球收工。
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