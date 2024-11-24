聽新聞
0:00 / 0:00
12強賽／萬能的台灣隊長！陳傑憲敲三分砲 單屆砲轟日韓
陳傑憲本屆擔任台灣隊長無所不能，今天在第5局以三分砲徹底打開中華隊氣勢，加上林家正的陽春砲，中華隊單局2轟，在世界12強棒球賽冠軍賽打下4：0領先。
陳傑憲前一場因腳傷不適先調離先發打線，今天回歸爭冠，打擊手感不見降溫，首局的二壘打先為中華隊開張安打，第5局林家正先敲陽春砲，陳晨威安打、林立安打延續攻勢，陳傑憲一棒敲出三分砲。
陳傑憲在本屆賽會第二度開轟，前一發為預賽首戰面對南韓隊的兩分砲，單屆對日、韓都敲出全壘打，化身中華隊的萬能隊長。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊晉冠軍戰！ 王牌林昱珉將先發抗日 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言