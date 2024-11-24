12強賽／萬能的台灣隊長！陳傑憲敲三分砲 單屆砲轟日韓

陳傑憲本屆擔任台灣隊長無所不能，今天在第5局以三分砲徹底打開中華隊氣勢，加上林家正的陽春砲，中華隊單局2轟，在世界12強棒球賽冠軍賽打下4：0領先。

陳傑憲前一場因腳傷不適先調離先發打線，今天回歸爭冠，打擊手感不見降溫，首局的二壘打先為中華隊開張安打，第5局林家正先敲陽春砲，陳晨威安打、林立安打延續攻勢，陳傑憲一棒敲出三分砲。

陳傑憲在本屆賽會第二度開轟，前一發為預賽首戰面對南韓隊的兩分砲，單屆對日、韓都敲出全壘打，化身中華隊的萬能隊長。

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