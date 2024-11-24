世界棒球12強戶外轉播 南市南瀛綠都心球迷野餐兼吶喊

「再來一個好球三振他！」世界12強棒球冠亞軍今晚登場，台南市政府安排在新營南瀛綠都心公園戶外轉播，不少熱情球迷更為選手加油兼野餐，現場加油吶喊聲此起彼落。

本次賽事中華隊在外界一片看衰下挺進，今晚與日本隊爭奪冠軍，更激起不少國人棒球魂，台南市政府晚間也在市區及縣區戶外轉播，號召市民們一起看轉播為選手加油，稍早捕手林家正揮出陽春砲率先得分，球迷更是high 翻天。

其中，在縣區安排在新營南瀛綠都心公園，傍晚就有不少民眾到場，不乏全家總動員，還有人準備野餐墊及輕食，在大草皮上野餐兼為中華隊加油，現場大電視投影，更讓不少鄉親不斷湧入，晚間7點已超過千人入場應援。

包括體育局長陳良乾、新營區長翁振祥、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿等人到到場帶領鄉親們不時高喊「全壘打」、「三振」，王宣貿還貼心贊助1000份爆米花分送給球迷，隊長陳雄傑憲首局敲出二壘安打，民眾歡呼聲更是炸裂全場，隨著比賽進展高潮不斷。

第五局上，捕手林家正揮出陽春砲率先得分，取得1比0領先日本，球迷瘋狂歡呼炸裂全長，現場比賽持續進行，氣氛緊張，大家一起為中華隊加油。 現場氣氛高潮歡呼聲不絕，多名民代到場為選手加油。記者謝進盛／攝影 現場氣氛高潮歡呼聲不絕，多名民代到場為選手加油。記者謝進盛／攝影 在現場不少闔家到場野餐兼看球。記者謝進盛／攝影

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