12強賽／林家正陽春砲狙擊日本 這一轟讓東蛋飄揚「對不起」

中華隊挑戰世界12強棒球賽首冠，今天在冠軍賽面對日本隊，打下好的開始，當家捕手林家正敲出中外野方向陽春砲，狙擊戶鄉翔征，讓東京巨蛋響起「林家正！對不起！」的歡呼聲。

中華隊本屆第三度過招日本隊，贏家登頂冠軍，由林昱珉、林家正這對在響尾蛇隊就熟識的隊友擔任先發投捕。

林家正不僅引導林昱珉的投球，也用球棒幫忙，第5局敲出陽春砲，一棒為中華隊打下1：0領先，這是林家正在本屆賽會首轟、中華隊第9轟，且9轟都來自不同選手。

這一轟出現，東京巨蛋「對不起」聲音四起，向過去不解為何要選林家正的質疑致歉。

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