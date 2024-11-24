12強賽／林昱珉掀日本球迷熱議 「煞氣的日式刺青」
中華隊寧罰款也要保留的王牌投手，林昱珉今天在世界12強棒球賽冠軍賽面對日本隊，一登板就是霸氣十足的表現，他的刺青也引起日本球迷熱議，直呼罕見21歲台灣投手卻有日式刺青。
來自美國職棒響尾蛇隊體系的林昱珉，在本屆12強賽任務有始有終，先為中華隊在預賽第一場打頭陣，面對南韓隊繳出4.2局失2分好投，幫助中華隊搶下開門紅；複賽保留到冠軍賽才亮相，面對日本隊也有好的開始。
林昱珉開賽讓日本隊6上6下，直到3局上才被源田壯亮打出投手方向強襲球，林昱珉的手套碰了一下後未能及時處理，被跑出一支內野安打，再被坂倉將吾選到保送，儘管面臨得點圈有人危機，並未讓日本進一步攻城掠地。
林昱珉的投球霸氣十足，就連他的刺青都引起日本球迷熱議，有人留言：「台灣投手擁有日式刺青？太酷了」、「日式刺青令人印象深刻，但日本不能輸。」「台灣投手手臂上煞氣的日式刺青，像是黑幫分子，感覺隨時要掏出青龍刀。」
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