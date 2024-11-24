12強賽／今冠亞戰蔣萬安、侯友宜隔空宣布 中華隊雙北捷2年免費搭

【賽前報導】 中華隊在本屆世界12強棒球賽三度過招日本隊，第三回合就在冠軍賽上演，中華隊先發打線排出，隊長陳傑憲休兵一場後重返先發，帶領中華隊挑戰隊史在三大賽首冠。 面對已在國際賽取得27

2024-11-24 20:15