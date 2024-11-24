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12強賽／今冠亞戰蔣萬安、侯友宜隔空宣布 中華隊雙北捷2年免費搭

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今現身12強冠亞賽直播派對。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今現身12強冠亞賽直播派對。記者劉懿萱／攝影

世界12強棒球賽今晚將進行冠軍賽，由日本、中華隊爭冠。新北市長侯友宜今與台北市長蔣萬安隔空宣布，將給中華隊英雄，包含選手及教練北捷新北捷運2年免費搭乘。

侯友宜表示，今年世界棒球12強中華隊表現優異，全國與有榮焉，新北市與台北市合作，由雙北捷運公司整合雙方票務系統，致贈全體中華英雄38人，包含選手與教練雙北捷運（含輕軌）2年免費搭乘票，期許選手2年後仍能代表台灣參加下一屆世界棒球經典賽，為台灣爭取榮耀。

新北捷運公司表示，這次致贈中華共38位球員與教練2年免費票卡，使用範圍含台北捷運路網、環狀線與淡海、安坑輕軌。

新北市長侯友宜今現身12強冠亞賽直播派對。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今現身12強冠亞賽直播派對。記者劉懿萱／攝影

世界棒球12強 侯友宜 北捷 新北捷運 蔣萬安

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