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12強賽／蔣萬安持日本隊道歉表 宣布中華隊選手、教練2年搭捷運免費
世界12強賽中華隊成功闖進冠軍賽，今晚在東京巨蛋迎戰日本隊，爭奪冠軍，台北市政府也舉辦直播活動，下午16時30分起民眾陸續進場應援，不到一小時就講整個中庭塞滿，市長蔣萬安更拿著罐裝可樂及日本隊道歉表高喊「冠軍一定是中華隊的」，為感謝中華隊努力，宣布未來參賽選手教練2年搭捷運免費，同時宣布北市12區運動中心體適能中心與游泳池，明日起未來一周全部免費。
蔣萬安今天身穿中華隊加油T-shirt，出席市府舉辦直播活動，他表示今天帶了對罐裝汽水，象徵冠軍就是中華隊的，同時也拿出日本隊的道歉表，這段時間太熱情、用心用美食應援，要向日本道歉，「因為冠軍一定是我們的。」
蔣萬安也強調，這次中華隊非常難得打進冠軍賽，球員及教練團都很辛苦，感謝中華英雄、教練團辛勞，他宣布，即日起本次賽會所有中華隊球員、教練團，兩年內直到下一次參加經典賽前，通通免費搭捷運，並邀請所有人到捷絲旅北投會館免費住宿一天。
蔣萬安表示，除了感謝中華健兒辛勞外，北市府也將推出一系列活動，包含明天開始全台北12個運動中心體適能中心與游泳池，明日起未來一周全部免費，也會擇定一天，推出貓纜半價及兒童新樂園免費暢遊，並將與味全龍合作舉辦選手簽名會，讓球迷有機會近距離接觸中華隊英雄，給予支持和鼓勵。
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